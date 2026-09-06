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Simone Giromini

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Dove vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Cagliari e Lecce: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 3
Unipol Domus

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire la gara in live streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Cagliari-Lecce: lunedì 7 settembre ore 18.30

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena la sfida salvezza tra i rossoblù di Fabio Pisacane e il Lecce di Eusebio Di Francesco, valido per la terza giornata di Serie A 2026/27.

Il Cagliari arriva a questo appuntamento con una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I sardi hanno perso 0-1 contro l'Inter nella seconda giornata di campionato, con Calhanoglu che ha deciso la gara al 9' con una rasoiata da fuori area. Nel periodo, anche una sconfitta in Coppa Italia contro l'Hellas Verona.

Il Lecce ha vissuto un avvio di stagione altalenante. La vittoria in trasferta a Venezia alla prima giornata aveva fatto ben sperare, ma il pesante 0-4 subito in casa della Roma ha ridimensionato le ambizioni dei salentini. Malen ha dominato quella sfida con una doppietta, mentre Rodrigo Mora e Soulé hanno completato il poker giallorosso.

Geubbels, uno dei punti di forza offensivi del Lecce, è out per infortunio: un'assenza che pesa per Di Francesco, già alle prese con la necessità di ritrovare solidità difensiva dopo i quattro gol incassati all'Olimpico in questa partita che vale punti pesanti per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Lecce

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formazione
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-3
1E. Caprile15J. Rodriguez33A. Obert14A. Deiola2Ze Pedro4A. Romano8M. Adopo6H. Winks10J. Fazzini70D. Maldini31P. Mendy30W. Falcone44Gabriel17D. Veiga25A. Gallo4K. Gaspar79O. Ngom20I. Ilic29L. Coulibaly50S. Pierotti9N. Stulic99J. Monteiro
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-2-1
Cagliari

Formazione titolare

Lecce

Allenatore

  • F. Pisacane
  • E. Di Francesco

In casa Cagliari, Fabio Pisacane dovrebbe schierare Caprile in porta, con Rodriguez, Deiola, Obert e Zé Pedro in difesa; Romano, Adopo, Winks e Fazzini a centrocampo; Maldini e Mendy in attacco.

Sul fronte Lecce, Eusebio Di Francesco non potrà contare su Willem Geubbels, fermato da un problema fisico. La probabile formazione salentina schiera Falcone tra i pali, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga e Gallo nel reparto arretrato, con Ngom, Ilic e Coulibaly in mezzo al campo e Pierotti, Stulic e Monteiro a supporto dell'attacco.

Stato di forma

CGL

CGL - Forma

NCE
D0-0
ARE
V1-0
PAR
V0-1
INT
S0-1
VER
S1-2
Gol segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LEC

LEC - Forma

IST
D2-2
BIS
V5-2
PAL
S2-0
VEN
V0-2
ROM
S0-4
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Cagliari ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente dei rossoblù risale al successo per 0-1 in casa del Parma alla prima giornata di Serie A. La sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Verona (1-2) hanno invece frenato il loro avvio di stagione.

Il Lecce mostra un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. Il pesante 0-4 subito a Roma è il risultato più recente mentre il successo per 0-2 a Venezia nella prima giornata di campionato aveva fatto ben sperare.

Precedenti

Testa a testa

CagliariPareggioLecce
2
1
2
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Lecce badge
Lecce
LEC
2
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Lecce si impose 2-0 in casa del Cagliari in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti in campionato, il Cagliari ha vinto due volte, il Lecce due volte e una gara è terminata in parità, con i rossoblù che hanno segnato 8 gol complessivi contro i 6 dei salentini.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
11
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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