Dove vedere Cagliari-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 7 set 2026 - 12:30 Unipol Domus

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire la gara in live streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Cagliari-Lecce: lunedì 7 settembre ore 18.30

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena la sfida salvezza tra i rossoblù di Fabio Pisacane e il Lecce di Eusebio Di Francesco, valido per la terza giornata di Serie A 2026/27.

Il Cagliari arriva a questo appuntamento con una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I sardi hanno perso 0-1 contro l'Inter nella seconda giornata di campionato, con Calhanoglu che ha deciso la gara al 9' con una rasoiata da fuori area. Nel periodo, anche una sconfitta in Coppa Italia contro l'Hellas Verona.

Il Lecce ha vissuto un avvio di stagione altalenante. La vittoria in trasferta a Venezia alla prima giornata aveva fatto ben sperare, ma il pesante 0-4 subito in casa della Roma ha ridimensionato le ambizioni dei salentini. Malen ha dominato quella sfida con una doppietta, mentre Rodrigo Mora e Soulé hanno completato il poker giallorosso.

Geubbels, uno dei punti di forza offensivi del Lecce, è out per infortunio: un'assenza che pesa per Di Francesco, già alle prese con la necessità di ritrovare solidità difensiva dopo i quattro gol incassati all'Olimpico in questa partita che vale punti pesanti per entrambe.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Cagliari, Fabio Pisacane dovrebbe schierare Caprile in porta, con Rodriguez, Deiola, Obert e Zé Pedro in difesa; Romano, Adopo, Winks e Fazzini a centrocampo; Maldini e Mendy in attacco.

Sul fronte Lecce, Eusebio Di Francesco non potrà contare su Willem Geubbels, fermato da un problema fisico. La probabile formazione salentina schiera Falcone tra i pali, Tiago Gabriel, Gaspar, Veiga e Gallo nel reparto arretrato, con Ngom, Ilic e Coulibaly in mezzo al campo e Pierotti, Stulic e Monteiro a supporto dell'attacco.

Stato di forma

Il Cagliari ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente dei rossoblù risale al successo per 0-1 in casa del Parma alla prima giornata di Serie A. La sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Verona (1-2) hanno invece frenato il loro avvio di stagione.

Il Lecce mostra un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. Il pesante 0-4 subito a Roma è il risultato più recente mentre il successo per 0-2 a Venezia nella prima giornata di campionato aveva fatto ben sperare.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Lecce si impose 2-0 in casa del Cagliari in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti in campionato, il Cagliari ha vinto due volte, il Lecce due volte e una gara è terminata in parità, con i rossoblù che hanno segnato 8 gol complessivi contro i 6 dei salentini.

Classifica













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