Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 14:45 Unipol Domus

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Cagliari-Juventus: domenica 11 ottobre ore 20.45

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena il posticipo della sesta giornata di Serie A. Da una parte i rossoblù, rivelazione di questo avvio di campionato. Dall'altra la Juventus di Luciano Spalletti, che torna in campo dopo la sosta per le nazionali con l'obiettivo di consolidare la propria posizione.

Il Cagliari si presenta a questo appuntamento con dodici punti in classifica, frutto di tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato. Fabio Pisacane ha costruito una squadra solida, capace di battere Udinese, Atalanta e Lecce in sequenza, con l'unica sconfitta in Serie A arrivata contro l'Inter per 1-0.

La Juventus arriva a Cagliari con dieci punti, reduce da una convincente vittoria per 2-0 contro l'Atalanta prima della sosta. Spalletti deve però fare i conti con un'infermeria affollata e con i rientri non sempre agevoli dei nazionali.

In attacco, Randal Kolo Muani è il riferimento designato di Spalletti. Il francese ha guadagnato la fiducia del tecnico nelle ultime settimane, mentre Nick Woltemade cerca ancora continuità. Nico González, dal canto suo, ha vissuto una trasformazione sorprendente: da esubero della scorsa estate a punto fermo del nuovo corso bianconero, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto.

Andrea Cambiaso potrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo un avvio di stagione avaro di soddisfazioni. Spalletti valuterà fino all'ultimo le condizioni dei rientrati dalle nazionali prima di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cagliari-Juventus in diretta TV e streaming.

Formazioni

Il Cagliari deve rinunciare a Deiola per infortunio: al suo posto Mina affiancherà Rodriguez al centro della difesa. Pisacane non potrà contare nemmeno su Idrissi, Felici, Trepy e Kevin Carlos. La probabile formazione rossoblù prevede Caprile in porta, Ze Pedro, Mina, Rodriguez e Obert in difesa, Adopo, Winks e Romano a centrocampo, con Fazzini e Daniel Maldini alle spalle dell'unica punta Mendy.

Spalletti deve gestire un'infermeria ancora più affollata: out Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Milik, Grabara e Owusu. Il portiere brasiliano Neto, tesserato durante la sosta come vice-Vicario in sostituzione dell'infortunato Grabara, non sarà disponibile per questa trasferta. La Juventus dovrebbe scendere in campo con Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Sarr e Douglas Luiz in mezzo, McKennie sulla trequarti con Zhegrova e Nico González, e Kolo Muani centravanti.

Stato di forma

Il Cagliari ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta in campionato e una sconfitta in Coppa Italia nelle ultime cinque gare, con un rendimento in Serie A che lo ha portato a vincere le ultime tre partite di fila. I rossoblù hanno battuto l'Udinese 1-0, l'Atalanta 2-1 e il Lecce 1-0, subendo solo un gol in queste tre gare. L'unica sconfitta in Serie A è arrivata contro l'Inter per 1-0.

La Juventus ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. In campionato i bianconeri vengono da una vittoria per 2-0 sull'Atalanta mentre in precedenza in Europa League la Juventus aveva travolto il NEC Nijmegen per 5-0.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 17 gennaio 2026, quando il Cagliari si impose per 1-0 in casa sulla Juventus in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, il Cagliari conta due vittorie contro una della Juventus, con un pareggio, e la Juventus ha dominato nettamente l'unico precedente in Coppa Italia vincendo 4-0.

Classifica





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