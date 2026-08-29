Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 30 ago 2026 - 14:45 Unipol Domus

Cagliari-Inter è una delle tre partite della seconda giornata trasmesse in co-esclusiva. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la gara in diretta TV e in streaming.

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Cagliari-Inter: domenica 30 agosto ore 20:45

L'Unipol Domus di Cagliari ospita domenica sera l'Inter di Cristian Chivu nella seconda giornata della Serie A 2026/27, una sfida che mette subito di fronte due squadre con ambizioni molto diverse ma ugualmente motivate.

Il Cagliari arriva a questo appuntamento con il morale alto. La vittoria in trasferta contro il Parma all'esordio in campionato ha confermato che i sardi vogliono costruire qualcosa di solido in questa stagione, e davanti al proprio pubblico la squadra cercherà di dare continuità a quel risultato.

Dall'altra parte c'è un'Inter che ha aperto il campionato con una convincente vittoria per 4-1 sul Monza. Chivu ha trovato subito i tre punti e la sua squadra si presenta in Sardegna con la stessa fame di chi vuole restare in vetta alla classifica.

I nerazzurri hanno vissuto un'estate intensa sul mercato. L'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool sembra aver chiuso la sessione estiva, con il tecnico che ha dichiarato di non aspettarsi ulteriori movimenti in entrata.

In settimana è arrivato anche il sorteggio della Champions League, che ha inserito l'Inter nella fase campionato della competizione europea. I nerazzurri dovranno quindi gestire un calendario fitto nelle prossime settimane, ma per ora l'attenzione è tutta rivolta alla Serie A.

Per i tifosi che vogliono seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Cagliari-Inter in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Cagliari, Fabio Pisacane dovrebbe schierare dal primo minuto Elia Caprile in porta, con una difesa composta da Juan Rodriguez, Ze Pedro e Deiola. A centrocampo spazio a Obert, Winks, Adopo e Romano, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Maldini, Fazzini e Mendy.

L'Inter recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Djed Spence. Chivu si affida al suo undici tipo con Josep Martinez tra i pali, la linea difensiva Bastoni-Akanji-Bisseck, Dimarco-Diouf sugli esterni, Calhanoglu in regia con Zielinski e Barella a completare il centrocampo. In attacco il tandem Esposito-Lautaro Martinez. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Cagliari ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, con un rendimento che include sia gare ufficiali che amichevoli. I rossoblù hanno esordito in Serie A con un successo per 1-0 in casa del Parma, mentre in Coppa Italia hanno superato l'Arezzo con lo stesso punteggio. Nelle amichevoli precampionato, la squadra ha fermato il Nizza sullo 0-0 e pareggiato 2-2 contro l'Union Berlino. Il Cagliari ha segnato quattro gol e ne ha subiti tre in questo periodo.

L'Inter si presenta a Cagliari con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno aperto la Serie A con un netto 4-1 sul Monza, confermando la solidità mostrata nelle amichevoli estive: vittoria per 1-2 contro la Juventus e per 1-0 contro il Real Betis. L'unico passo falso è stato il pareggio per 1-1 contro il Milan. In totale, l'Inter ha segnato otto reti e ne ha concesse quattro nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 17 aprile 2026, quando l'Inter ha battuto il Cagliari per 3-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due squadre, i nerazzurri dominano il bilancio con quattro vittorie contro zero dei rossoblù, con un pareggio all'attivo. Il Cagliari non riesce a battere l'Inter in campionato da diversi anni: nelle ultime cinque sfide i nerazzurri hanno segnato undici gol e ne hanno subiti tre.

Classifica





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