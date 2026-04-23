Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La giornata numero 34 di Serie A si chiude con due partite, entrambe in programma di lunedì: la prima è quella che mette di fronte Cagliari e Atalanta.
I sardi cercano punti per restare a distanza di sicurezza rispetto alla zona retrocessione; bergamaschi reduci dalla cocente eliminazione in semifinale di Coppa Italia e costretti a dire addio all'eventualità di qualificarsi per l'Europa attraverso la vittoria del trofeo nazionale.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming.
Come guardare Cagliari-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Cagliari e Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app su una smart tv o su console Playstation o Xbox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214.
Per vedere Cagliari-Atalanta in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Cagliari-Atalanta: ora di inizio
Cagliari-Atalanta si gioca lunedì 27 aprile all'Unipol Domus di Cagliari. Calcio d'inizio alle ore 18:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Cagliari-Atalanta
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino.