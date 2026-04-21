Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Premier League
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoManchester City
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Stefano Silvestri

Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Premier League
Burnley vs Manchester City
Burnley
Manchester City

Operazione aggancio per il Manchester City, che dopo aver superato l'Arsenal nello scontro diretto raggiungerebbe i Gunners al primo posto in caso di vittoria: dove vedere in tv e streaming la gara col Burnley.

Pubblicità

Il passo forse più importante è stato compiuto. E ora il Manchester City, pochi giorni dopo aver battuto l'Arsenal capolista nell'attesissimo scontro diretto per la vetta della Premier League, va in casa del Burnley per operare l'aggancio.

Si gioca per la trentaquattresima e quintultima giornata del massimo campionato inglese e la classifica è la seguente: Arsenal primo con 70 punti e una partita in più, Manchester City secondo con 67. In caso di successo, la squadra di Guardiola aggancerebbe dunque al primo posto quella di Arteta, impegnata poi nel weekend contro il Newcastle.

Il Burnley è invece praticamente condannato alla retrocessione: il ritorno in Championship dei Clarets diventerebbe matematico in caso di sconfitta proprio nella gara contro il Manchester City.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Burnley-Manchester City in diretta tv e streaming. 

Come guardare Burnley-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

La sfida tra Burnley e Manchester City sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, in particolare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Burnley-City si vedrà su NOW (sempre tramite abbonamento) ma anche su SkyGo, app senza costi aggiuntivi utilizzabile dai clienti Sky.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Burnley-Manchester City con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Burnley-Manchester City: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

Burnley-Manchester City, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Premier League, si gioca al Turf Moor di Burnley mercoledì 22 aprile. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00 italiane, le 20.00 orario inglese.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Burnley - Manchester City

BurnleyHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestMCI
1
M. Dubravka
12
B. Humphreys
5
M. Esteve
2
K. Walker
3
Q. Hartman
20
J. Ward-Prowse
29
J. Laurent
11
J. Anthony
8
L. Ugochukwu
10
M. Edwards
19
Z. Flemming
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
27
M. Nunes
45
A. Khusanov
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
J. Doku
14
N. Gonzalez
20
B. Silva
9
E. Haaland

4-2-3-1

MCIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Parker

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Manchester City-Arsenal

BURNLEY (5-3-2): Dubravka; Walker, Ekdal, Laurent, Esteve, Hartman; Florentino, Ugochukwu, Ward-Prowse; Anthony, Flemming. All. Parker

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola

Forma

BUR
-Forma

Goal segnato (subito)
2/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

BUR

Ultime 5 partite

MCI

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

2

Goal segnati

19
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità