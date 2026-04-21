Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il passo forse più importante è stato compiuto. E ora il Manchester City, pochi giorni dopo aver battuto l'Arsenal capolista nell'attesissimo scontro diretto per la vetta della Premier League, va in casa del Burnley per operare l'aggancio.

Si gioca per la trentaquattresima e quintultima giornata del massimo campionato inglese e la classifica è la seguente: Arsenal primo con 70 punti e una partita in più, Manchester City secondo con 67. In caso di successo, la squadra di Guardiola aggancerebbe dunque al primo posto quella di Arteta, impegnata poi nel weekend contro il Newcastle.

Il Burnley è invece praticamente condannato alla retrocessione: il ritorno in Championship dei Clarets diventerebbe matematico in caso di sconfitta proprio nella gara contro il Manchester City.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Burnley-Manchester City in diretta tv e streaming.

Come guardare Burnley-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Burnley e Manchester City sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, in particolare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Burnley-City si vedrà su NOW (sempre tramite abbonamento) ma anche su SkyGo, app senza costi aggiuntivi utilizzabile dai clienti Sky.

Come guardare ovunque con una VPN

Burnley-Manchester City: ora di inizio

Premier League - Premier League Turf Moor

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Burnley-Manchester City, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Premier League, si gioca al Turf Moor di Burnley mercoledì 22 aprile. Calcio d'inizio previsto per le ore 21.00 italiane, le 20.00 orario inglese.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City-Arsenal

BURNLEY (5-3-2): Dubravka; Walker, Ekdal, Laurent, Esteve, Hartman; Florentino, Ugochukwu, Ward-Prowse; Anthony, Flemming. All. Parker

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica