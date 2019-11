Dove vedere Borussia Monchengladbach-Roma in tv e streaming

Quarta gara di Europa League per la Roma, decisa a mantenere la vetta del girone: dove vedere la partita in tv e streaming.

Sulle ali dell'entusiasmo grazie alle tre vittorie consecutive in campionato che l'hanno portata al terzo posto, ora la di Fonseca cerca punti essenziali per qualificarsi ai sedicesimi di finale di . Giallorossi di scena a Monchengladbach , contro i padroni di casa del .

Una prova importante per la Roma, visto e considerando come la squadra tedesca guidi la a sorpresa. In Europa però il Borussia non è stato fin qui positivo, ottenendo solamente due punti contro i cinque della compagine allenata da Fonseca.

Nella gara d'andata giocata all'Olimpico risultato finale di 1-1 e mille polemiche per il rigore concesso ai tedeschi nel finale: con una vittoria in la Roma non avrebbe certo la matematica certezza di passare il turno, visto il ragguppamento molto equilibrato, ma aumenterebbe fiducia e possibilità.

QUANDO SI GIOCA BORUSSIA MONCHEGLADBACH-ROMA

La gara di ritorno tra e Roma, valida per il quarto turno dei gironi di Europa League, si giocherà allo Stadion im Borussia-Park di Monchengladbach: calcio d'inizio alle ore 21 di giovedì 7 novembre 2019.

DOVE VEDERE BORUSSIA MONCHEGLADBACH-ROMA IN TV E STREAMING

Borussia Monchengladbach-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky per gli abbonati, o in alternativa in chiaro su TV8 per tutti. Nel primo caso il match sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre e Sky Sport canale 252.

Sarà possibile seguire la gara anche in utilizzando Sky Go con pc, tablet e smartphone o collegandosi al sito ufficiale di Tv8. Il match della Roma potraà essere visto anche in diretta streaming su Now TV .

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA MONCHEGLADBACH-ROMA

Fonseca è pronto a puntare ancora una volta su Mancini in mediana, affiancandogli Veretout. Perotti dovrebbe tornare titolare alla pari di Under, mentre Zaniolo sarà confermato trequartista. Dzeko prima punta, con Smalling e Fazio centrali davanti a Pau Lopez. Sugli esterni Florenzi e Kolarov. L'alternativa è Florenzi alto al posto di Under, con Santon terzino. Fuori causa Spinazzola e Mirante, fermatisi per affaticamento muscolare.

MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini; Hermann, Kramer, Zakaria, Neuhaus; Thuram, Embolo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko