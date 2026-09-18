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Serie A
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Stadio Renato Dell'Ara
team-logoTorino
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Bologna-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Bologna e Torino: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 5
Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e le opzioni per seguire la partita in live streaming.

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Bologna-Torino: sabato 19 settembre ore 15

Il Bologna del neoallenatore Raffaele Palladino ospita il Torino allo Stadio Renato Dell'Ara nella quinta giornata di Serie A. Per i rossoblù è già un appuntamento da non sbagliare: il nuovo allenatore fa il suo esordio sulla panchina felsinea dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana.

Il Bologna arriva a questa sfida con un solo punto in classifica dopo quattro giornate, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli. L'esonero di Tedesco e l'arrivo di Palladino rappresentano una svolta decisa della società, che non ha voluto aspettare.

Palladino, già protagonista di un subentro a stagione in corso con l'Atalanta, si trova ora a dover risollevare una squadra che non ha ancora trovato la vittoria in questo avvio di campionato. Il suo Bologna potrebbe cambiare modulo e interpreti fin dal primo minuto.

Abate può contare su un organico di qualità, con Vlasic e Simeone davanti a tutti, ma dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti come Chè Adams, out per infortunio. Il Torino arriva a Bologna dopo la sconfitta per 0-2 contro la Roma nell'ultimo turno e la trasferta al Dell'Ara, contro una squadra in piena fase di ricostruzione, rappresenta già un'occasione da sfruttare.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Bologna-Torino in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Bologna - Torino

3-4-3
Bologna crest
Bologna
BOL
Formazione
Torino crest
Torino
TOR
3-5-1-1
L. SkorupskiL. SkorupskiT. HeggemT. HeggemM. VitikM. VitikA. TheateA. TheateT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaL. FergusonL. FergusonE. HolmE. HolmF. BernardeschiF. BernardeschiR. PiccoliR. PiccoliN. CambiaghiN. CambiaghiL. PerriL. PerriP. ComuzzoP. ComuzzoS. CocoS. CocoE. CoemertE. CoemertK. Fitz-JimK. Fitz-JimN. FortiniN. FortiniN. VlasicN. VlasicR. MandragoraR. MandragoraG. GineitisG. GineitisA. CacciamaniA. CacciamaniG. SimeoneG. Simeone
Torino crest
Torino
TOR
3-4-3
Bologna

Formazione titolare

Torino

Allenatore

  • R. Palladino
  • I. Abate

Il Bologna di Palladino dovrebbe scendere in campo con Skorupski in porta, una difesa composta da Heggem, Vitik, Theate, con Ferguson e Pobega in mezzo al campo. Miranda e Holm sugli esterni mentre Bernardeschi e Cambiaghi più avanzati agiranno a supporto di Piccoli. L'unico indisponibile tra i rossoblù è El Azzouzi.

Il Torino risponde con Perri tra i pali e una linea difensiva formata da Comuzzo, Coco e Comert. A centrocampo spazio a Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis con Cacciamani e Fortini esterni e Vlasic a supporto di Simeone. Abate deve rinunciare a Pellegri, Israel e soprattutto Adams per infortunio.

Stato di forma

BOL

BOL - Forma

BHA
S1-0
LAZ
S0-1
ATA
S1-0
SAS
D2-2
NAP
S1-0
Gol segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
TOR

TOR - Forma

MIL
S1-2
SAS
S2-1
MON
S0-1
FIO
V1-2
ROM
S0-2
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle prime quattro partite di questo campionato, con un bilancio di un pareggio e tre sconfitte. L'unico risultato utile è il 2-2 contro il Sassuolo; la sconfitta più recente è quella per 1-0 subita dal Napoli.

Il Torino ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, il 2-1 in trasferta contro la Fiorentina mentre nelle altre quattro ha sempre perso, compreso il 2-0 subito dalla Roma nell'ultimo turno di campionato.

Precedenti

Testa a testa

BolognaPareggioTorino
3
2
0
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
2
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Torino badge
Torino
TOR
0
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
3
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Bologna badge
Bologna
BOL
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
7Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Torino ospitò il Bologna: finì 1-2 per i rossoblù. Nelle cinque sfide più recenti tra le due formazioni, il Bologna ha vinto due volte, il Torino una, con due pareggi. Il computo complessivo dei gol in questi cinque incontri è di nove reti segnate, cinque delle quali a favore del Bologna.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
S
V
S
S
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
S
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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