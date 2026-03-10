Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Euroderby fra Bologna e Roma in Europa League. Al Dall’Ara si gioca gara-1 del doppio confronto fra Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, valido per gli ottavi della seconda manifestazione europea per club.

Momento diverso per entrambe le squadre: al Bologna, di fatto, l’Europa League resta come quasi unico obiettivo stagionale, visto il distacco in Serie A dalle posizioni che valgono la zona coppe.

La Roma, invece, vuole lottare anche sul fronte continentale, nonostante in campionato sia in piena corsa per tornare a qualificarsi alla prossima UEFA Champions League.

Come guardare Bologna-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky Sport la casa della UEFA Europa League 2025/26. La sfida fra Bologna e Roma sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare tutti i match partite in esclusiva della UEFA Europa League 2025/26. Per poter vedere Bologna-Roma in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Roma: ora di inizio

Europa League - Final Stage Stadio Renato Dell'Ara

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Bologna e Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 12 marzo, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Roma Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini

Notizie sul Bologna

Castro certamente preferito a Dallinga, ai suoi lati dovrebbero agire Orsolini, favorito su Bernardeschi, e Rowe, in pole nei confronti di Cambiaghi. In difesa ancora titolare Joao Mario, in mezzo al campo c’è Freuler con Ferguson e Moro.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

Notizie sulla Roma

Nella Roma out lo squalificato Mancini: al suo posto giocherà, con ogni probabilità, Ghilardi. Hermoso e Soulè ancora acciaccati, mentre viaggiano verso il ritorno dal primo minuto sia Wesley che Zaragoza.

ROMA (3-4-2-1):Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

Bologna tornato a perdere in casa col Verona dopo 5 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Anche la Roma reduce dal ko, di Genova, che ha chiuso una striscia di quattro gare di fila a punti per Gasperini.

Partite tra le due squadre

Nella sfida di campionato l’1-0 della Roma sul Bologna ha segnato il ritorno al successo dei giallorossi dopo una serie di cinque gare in cui gli emiliani avevano ottenuto tre vittorie e due pari. L’ultima sfida al Dall’Ara, nel gennaio del 2025, è terminata 2-2.