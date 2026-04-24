Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il confronto europeo di un mese fa, Bologna e Roma si ritrovano contro anche in Serie A.

Al Dall’Ara va in scena un match che tornerà a mettere di fronte Italiano e Gasperini, con il primo che ha il solo obiettivo di chiudere al meglio la stagione, mentre i giallorossi sperano di ottenere una qualificazione alle coppe europee per la prossima annata.

La Roma, peraltro, si presenta in Emilia dopo il terremoto societario che ha portato all’addio di Claudio Ranieri.

Al Dall’Ara arbitra Di Bello di Brindisi assistito da Berti e Di Gioia, con quarto uomo Allegretta e addetti VAR Maresca e Meraviglia.

Come guardare Bologna-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Roma in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Roma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

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La gara fra Bologna e Roma, valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 25 aprile, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Bernadeschi si è fatto male nel match contro la Juventus, salterà le prossime partite. Certo del posto, dunque, Riccardo Orsolini, con Rowe e Castro a completare. Ravaglia in porta, davanti a lui il tandem Vitik-Lucumì.

Notizie sul Roma

Gasperini finalmente potrà nuovamente contare su Dybala: l’argentino torna fra i convocati e partirà dalla panchina. Presente anche Wesley, pronto a essere inserito sulla fascia sinistra. In avanti con Soulè e Malen dovrebbe esserci El Sharaawy.

Forma

Roma reduce da 4 punti nelle ultime due di Serie A contro Atalanta e Pisa, un pari e una vittoria, ultimo ko il 5 aprile con la Roma. Per il Bologna, invece, due ko nelle ultime due gare giocate, senza segnare goal, contro Juventus e Aston Villa.

Partite tra le due squadre

I precedenti di questa stagione sono 3: l’andata, vinta 1-0 dalla Roma, e i due confronti di Europa League.

Classifica

Roma sesta in classifica a 58 punti, -5 dalla Juventus quarta. Il Bologna, invece, è ottavo a quota 48.