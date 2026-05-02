Dove vedere Bologna-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Duello tutto rossoblu nel Lunch match della 35esima giornata di Serie A. Al Dall’Ara scenderanno in scampo il Bologna di Vincenzo Italiano e il Cagliari di Fabio Pisacane.

Finale di campionato senza particolari obiettivi per Orsolini e compagni, lontani dalle posizioni europee ma speranzosi di chiudere almeno nella top ten.

Il Cagliari, invece, è a un passo dalla salvezza aritmetica, che potrebbe arrivare anche in questo turno in caso di vittoria e contemporaneo ko della Cremonese.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Cagliari in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Cagliari: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

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La gara fra Bologna e Cagliari, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Cambiaghi e Dallinga restano ai box, così come Skorupski In porta è ballottaggio fra Pessina e Ravaglia, mentre sulla sinistra dell’attacco duello fra Rowe e Bernardeschi, con il primo tornato ieri in gruppo. Castro centravanti.

Notizie sul Cagliari

Pisacane ha perso Borrelli, Mendy in forse. Kilicsoy potrebbe riaffiancare Seba Esposito nell’attacco sardo, ma occhio alla candidatura di Folorunsho.

Forma

Il Bologna è reduce da tre sconfitte consecutive: Aston Villa, Juventus e Roma, tutte chiuse senza segnare goal. Il Cagliari, invece, ha vinto due delle ultime tre gare giocate, piegando Cremonese e Atalanta.

Partite tra le due squadre

Bologna imbattuto da oltre due anni nei confronti contro il Cagliari: tre vittorie su tre, ultima affermazione sarda il 14 gennaio 2024, 2-1 all’Unipol Domus.

Classifica

Sono 12 i punti a dividere Bologna e Cagliari: emiliani noni a quota 48, sardi sedicesimi a 36.