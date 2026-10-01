Dove vedere Belgio-Turchia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Belgio-Turchia è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita live.

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Belgio-Turchia: venerdì 2 ottobre ore 20:45

Il Belgio ospita la Turchia allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi nella sfida valida per il Gruppo 1 della UEFA Nations League A. Le due nazionali si trovano con situazioni e umori molto diversi all'interno dei rispettivi spogliatoi.

I Diavoli Rossi arrivano a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia, decisa da un gol nel finale di Michael Olise. Mark van Bommel ha respinto ogni allarmismo dopo il ko, e il suo approccio da allenatore deciso, capace di costruire uno spirito di squadra solido attorno a un leader come Kevin De Bruyne, resta il filo conduttore del progetto tecnico belga.

Prima di quella sconfitta, però, il Belgio aveva battuto l'Italia per 2-0 in Nations League, dimostrando di poter competere con le migliori squadre del continente. Van Bommel ha costruito un gruppo unito, con una comunicazione chiara e una struttura tattica riconoscibile.

La Turchia, invece, vive un momento di grande difficoltà. La pesante sconfitta per 4-1 subita in casa contro l'Italia ha scatenato forti critiche nei confronti di Vincenzo Montella, che ha però respinto con fermezza le richieste di dimissioni. Il commissario tecnico italiano rimane al suo posto, ma la pressione è alta.

Il rendimento della Milli Takım in questo avvio di Nations League è stato deludente: due sconfitte in due partite, con cinque gol subiti e uno segnato. Liegi rappresenta l'occasione per invertire la rotta, ma il contesto non è favorevole.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV e opzioni di live streaming disponibili.

Formazioni

In casa Belgio, Mark van Bommel dovrebbe schierare Senne Lammens in porta, con una difesa composta da Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Timothy Castagne. A centrocampo spazio a Youri Tielemans e Romeo Lavia mentre Kevin De Bruyne, Mika Godts, Dodi Lukebakio e Charles De Ketelaere agiranno in avanti. Diego Moreira non sarà disponibile per squalifica.

La Turchia di Vincenzo Montella dovrebbe rispondere con Ugurcan Cakir tra i pali e una linea difensiva formata da Ozan Kabak, Mehmet Zeki Celik e Merih Demiral. In mezzo al campo Salih Ozcan e Orkun Kokcu con Eren Elmali e Oguz Aydin sugli esterni; Arda Guler e Uzun supporteranno Baris Alper Yilmaz in attacco. Non si registrano indisponibili per infortunio o squalifica tra i turchi.

Stato di forma

Il Belgio ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate. I Diavoli Rossi hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 6 in questo periodo, con risultati di grande spessore come il 4-1 alla USA e il 3-2 al Senegal nel corso del Mondiale. L'unica nota negativa recente è la sconfitta per 1-0 contro la Francia in Nations League, arrivata nell'ultimo impegno.

La Turchia ha collezionato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte a completare il recente bilancio. La Milli Takım ha segnato 4 gol ma ne ha incassati nove, con il 3-2 agli USA al Mondiale come unico acuto positivo. Le due sconfitte consecutive in Nations League fotografano un momento complicato per la squadra di Montella.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Belgio e Turchia risale al 3 giugno 2011, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in una gara di qualificazione all'Europeo. Analizzando i cinque precedenti disponibili, il bilancio è equilibrato: entrambe hanno vinto una volta mentre tre pareggi completano il quadro. Le sfide hanno prodotto complessivamente 14 gol, con incontri spesso combattuti e ricchi di reti.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Francia FRA 2 2 0 0 2 0 +2 6 V V 2 Belgio BEL 2 1 0 1 2 1 +1 3 S V 3 Italia ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 4 Turchia TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

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