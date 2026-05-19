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Matteo Occhiuto

Dove vedere Bayern-Stoccarda in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Bayern Monaco vs VfB Stoccarda
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VfB Stoccarda

Come guardare la Finale di Coppa di Germania tra Bayern e Stoccarda: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Bayern e Stoccarda sono pronte all’ultimo atto della loro stagione, in cui si affronteranno nella DFB-Pokal, la Coppa di Germania. In programma sabato 23 maggio 2026 nella storica cornice dell'Olympiastadion di Berlino, il duello fra le squadre di Kompany e Hoeneß vedrà di fronte due club che hanno storie recenti differenti negli ultimi anni. 

Per i bavaresi, l’ultimo successo risale al 2020, quando superò il Bayer Leverkusen.

Lo Stoccarda, invece, ha trionfato nell’edizione dello scorso anno, battendo il sorprendente Arminia Bielefeld e interrompendo un digiuno che durava dal 1997.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bayern-Stoccarda in diretta? Canale TV e diretta streaming

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VFB

Bayern-Stoccarda verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio.

Sarà possibile seguire Bayern-Stoccarda anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bayern-Stoccarda: ora di inizio

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DFB Pokal - DFB Pokal
Olympiastadion

La gara fra Bayern e Stoccarda, valida per la Finale di Coppa di Germania, si giocherà sabato 23 maggio, all’Olympiastadion di Berlino, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - VfB Stoccarda

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Hoeness

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Bayern

Bayern in attesa di capire se Neuer sarà del match: ancora qualche problema fisico per l’esperto capitano di Kompany, Urbig pronto in caso di forfait. In avanti confermati Musiala, Olise e Diaz alle spalle di Harry Kane.

Notizie sullo Stoccarda

Il grande dubbio per lo Stoccarda è Deniz Undav: se sarà pienamente recuperato, giocherà dal primo minuto. In caso di forfait, spazio a Nikolas Nartey dietro Ermedin Demirovic. 

Forma

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

VFB
-Forma

Goal segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

FCB

Ultime 5 partite

VFB

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

18

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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