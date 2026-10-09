Dove vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Barcellona vs Getafe sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi tutte le informazioni per seguire la partita in streaming.

Come vedere Barcellona-Getafe con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Barcellona-Getafe: sabato 10 ottobre ore 18:30

Il Barcellona torna in Liga dopo la sosta nazionali, ospitando il Getafe allo Spotify Camp Nou. Hansi Flick guida i blaugrana in un momento di grande forma: cinque vittorie nelle ultime cinque in tutte le competizioni, in cui i blaugrana hanno sempre segnato almeno tre gol, 24 complessivamente in questo periodo.

L'assenza di Raphinha, confermata dallo stesso tecnico tedesco, è l'unica nota stonata in casa catalana. Gabriel Jesus è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Barcellona. Flick ha confermato che il brasiliano partirà titolare, una notizia che aggiunge entusiasmo alle prospettive offensive dei blaugrana.

Lamine Yamal continua ad attirare l'attenzione di tutto il mondo del calcio. Il giovane fenomeno catalano, elogiato dallo stesso Flick come un talento destinato a dominare il calcio mondiale, è tra i candidati più discussi per il Pallone d'Oro.

Il Getafe arriva a Barcellona con un bilancio altalenante nelle ultime cinque giornate: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. José Bordalas deve fare i conti con diverse assenze, ma può contare su un gruppo compatto e difficile da battere.

La squadra madrilena segue con interesse anche la possibile operazione Dani Carvajal, con il portiere David Soria convinto che il trasferimento si concretizzerà nonostante i ritardi burocratici legati alla validazione dello stipendio da parte della lega.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Il Barcellona di Hansi Flick deve rinunciare a Raphinha, out per infortunio insieme a Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Jesse Bisiwu. Nonostante le assenze, Flick ha confermato che Gabriel Jesus partirà titolare per la prima volta in blaugrana, con il probabile undici che include Joan Garcia, Joao Cancelo, Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Karim Adeyemi e Jesus stesso.

Il Getafe di José Bordalas dovrà fare a meno di Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar e Martin Satriano. Il probabile undici ospite prevede David Soria, Zaid Abner Romero, Djene, Andres Garcia, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Ramon Terrats, Francho Serrano, Enes Unal, Ivan Azon.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque in tutte le competizioni, un rendimento che non lascia spazio a dubbi sulla solidità della squadra di Flick. Il risultato più recente è stato un netto 1-3 in casa del Siviglia in Liga, mentre in precedenza i blaugrana avevano demolito il Racing Santander per 7-2. Nelle ultime cinque partite, il Barcellona ha segnato 24 gol e ne ha subiti sei.

Il Getafe ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. La vittoria più recente è arrivata per 1-0 contro il Malaga, mentre le sconfitte sono giunte contro il Real Betis e l'Osasuna, entrambe per 1-0. I pareggi, entrambi per 1-1, sono stati strappati contro il Deportivo de La Coruña e il Celta Vigo: un bilancio che racconta di una squadra concreta ma incostante.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 in casa del Getafe al Coliseum. In precedenza, nel settembre 2025, i blaugrana avevano vinto 3-0 nella sfida casalinga. Guardando agli ultimi cinque precedenti in LaLiga, il Barcellona domina il bilancio con quattro vittorie e un solo pareggio, quello per 1-1 del gennaio 2025.

Classifica





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV