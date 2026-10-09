Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoBarcellona
Spotify Camp Nou
team-logoGetafe
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Liga tra Barcellona e Getafe: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
LaLiga - Game Week 8
Spotify Camp Nou

Barcellona vs Getafe sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi tutte le informazioni per seguire la partita in streaming.

DAZN

DAZN

Iscriviti!

Come vedere Barcellona-Getafe con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Barcellona-Getafe: sabato 10 ottobre ore 18:30

Il Barcellona torna in Liga dopo la sosta nazionali, ospitando il Getafe allo Spotify Camp Nou. Hansi Flick guida i blaugrana in un momento di grande forma: cinque vittorie nelle ultime cinque in tutte le competizioni, in cui i blaugrana hanno sempre segnato almeno tre gol, 24 complessivamente in questo periodo.

L'assenza di Raphinha, confermata dallo stesso tecnico tedesco, è l'unica nota stonata in casa catalana. Gabriel Jesus è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Barcellona. Flick ha confermato che il brasiliano partirà titolare, una notizia che aggiunge entusiasmo alle prospettive offensive dei blaugrana.

Lamine Yamal continua ad attirare l'attenzione di tutto il mondo del calcio. Il giovane fenomeno catalano, elogiato dallo stesso Flick come un talento destinato a dominare il calcio mondiale, è tra i candidati più discussi per il Pallone d'Oro.

Il Getafe arriva a Barcellona con un bilancio altalenante nelle ultime cinque giornate: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. José Bordalas deve fare i conti con diverse assenze, ma può contare su un gruppo compatto e difficile da battere.

La squadra madrilena segue con interesse anche la possibile operazione Dani Carvajal, con il portiere David Soria convinto che il trasferimento si concretizzerà nonostante i ritardi burocratici legati alla validazione dello stipendio da parte della lega.

Per scoprire dove seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Getafe

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Getafe crest
Getafe
GET
5-3-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriK. AdeyemiK. AdeyemiPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaZ. RomeroZ. RomeroDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljJ. MojicaJ. MojicaO. MangalaO. MangalaR. TerratsR. Terratsteam-logoF. SerranoE. UnalE. UnalI. AzonI. Azon
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Getafe

Allenatore

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Il Barcellona di Hansi Flick deve rinunciare a Raphinha, out per infortunio insieme a Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Jesse Bisiwu. Nonostante le assenze, Flick ha confermato che Gabriel Jesus partirà titolare per la prima volta in blaugrana, con il probabile undici che include Joan Garcia, Joao Cancelo, Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Karim Adeyemi e Jesus stesso.

Il Getafe di José Bordalas dovrà fare a meno di Christantus Uche, Juanmi, Kiko, Abdelkabir Abqar e Martin Satriano. Il probabile undici ospite prevede David Soria, Zaid Abner Romero, Djene, Andres Garcia, Johan Mojica, Nemanja Gudelj, Orel Mangala, Ramon Terrats, Francho Serrano, Enes Unal, Ivan Azon.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol segnato (subito)
24/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
GET

GET - Forma

OSA
S1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
S1-0
MAL
V1-0
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Barcellona arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque in tutte le competizioni, un rendimento che non lascia spazio a dubbi sulla solidità della squadra di Flick. Il risultato più recente è stato un netto 1-3 in casa del Siviglia in Liga, mentre in precedenza i blaugrana avevano demolito il Racing Santander per 7-2. Nelle ultime cinque partite, il Barcellona ha segnato 24 gol e ne ha subiti sei.

Il Getafe ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. La vittoria più recente è arrivata per 1-0 contro il Malaga, mentre le sconfitte sono giunte contro il Real Betis e l'Osasuna, entrambe per 1-0. I pareggi, entrambi per 1-1, sono stati strappati contro il Deportivo de La Coruña e il Celta Vigo: un bilancio che racconta di una squadra concreta ma incostante.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
11Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Barcellona si impose per 2-0 in casa del Getafe al Coliseum. In precedenza, nel settembre 2025, i blaugrana avevano vinto 3-0 nella sfida casalinga. Guardando agli ultimi cinque precedenti in LaLiga, il Barcellona domina il bilancio con quattro vittorie e un solo pareggio, quello per 1-1 del gennaio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google