Dove vedere Barcellona-Feyenoord in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Barcellona-Feyenoord: mercoledì 9 settembre ore 18.45

Il Barcellona apre le porte dello Spotify Camp Nou al Feyenoord per una sfida di Champions League che mette di fronte due delle squadre più in forma del momento. Hansi Flick porta in campo la sua squadra da campione di Spagna in carica e reduce da un inizio di stagione travolgente in Liga.

I blaugrana arrivano all'appuntamento europeo sull'onda di quattro vittorie consecutive in campionato, con un attacco che ha già lasciato il segno: cinque gol rifilati al Valencia nell'ultima giornata di Liga confermano la solidità e la profondità di una rosa costruita per dominare su più fronti e con Yamal e Raphinha già sugli scudi.

Gabriel Jesus, arrivato dall'Arsenal nelle ultime ore del mercato estivo, ha già assaporato il palcoscenico blaugrana con il suo debutto al Mestalla. Il brasiliano aggiunge ulteriori opzioni offensive a disposizione di Flick, che può contare su una panchina di livello assoluto.

Il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst si presenta a Barcellona con un ruolino di marcia in Eredivisie fatto di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. Gli olandesi hanno dimostrato carattere, ma anche qualche fragilità difensiva e i catalani in questo caso non sono proprio l'avversario migliore da affrontare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte Barcellona, Hansi Flick non potrà contare su Eric Garcia, squalificato per questa sfida di Champions League. Out anche Frenkie de Jong e Roony Bardghji per infortunio. La probabile formazione blaugrana prevede Joan Garcia in porta, con Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde e Pau Cubarsi in difesa; Pedri e Rodri a centrocampo con Fermin Lopez, Anthony Gordon, Lamine Yamal e Raphinha in avanti.

Il Feyenoord dall'altro lato, dovrebbe schierare Tjark Ernst tra i pali, con una difesa composta da Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read e Mika Marmol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel a centrocampo; Nacho Ferri in avanti con Gaoussou Diarra e Luciano Valente a supporto. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa partita con quattro vittorie nelle prime quattro giornate in Liga. Nell'ultima uscita, i blaugrana hanno travolto il Valencia per 5-0 a Mestalla, confermando una vena realizzativa straordinaria. In precedenza, avevano superato il Rayo Vallecano per 5-2 e l'Athletic Bilbao per 2-0, oltre ad aver battuto l'Elche per 5-0. Nelle quattro gare di campionato, il Barcellona ha segnato 17 gol subendone soltanto 2, a dimostrazione di un rendimento offensivo e difensivo di alto livello.

Il Feyenoord presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Eredivisie. I rossobianchi hanno vinto più di recente contro il NEC Nijmegen per 3-1 in trasferta, mentre in precedenza avevano pareggiato 2-2 con l'ADO Den Haag. Nelle cinque gare, la squadra di Van Bronckhorst ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7, mostrando una certa propensione offensiva ma anche qualche vulnerabilità in fase difensiva.

Classifica













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