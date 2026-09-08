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Simone Giromini

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Dove vedere Barcellona-Feyenoord in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Barcellona e Feyenoord: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 1
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La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Barcellona-Feyenoord: mercoledì 9 settembre ore 18.45

Il Barcellona apre le porte dello Spotify Camp Nou al Feyenoord per una sfida di Champions League che mette di fronte due delle squadre più in forma del momento. Hansi Flick porta in campo la sua squadra da campione di Spagna in carica e reduce da un inizio di stagione travolgente in Liga.

I blaugrana arrivano all'appuntamento europeo sull'onda di quattro vittorie consecutive in campionato, con un attacco che ha già lasciato il segno: cinque gol rifilati al Valencia nell'ultima giornata di Liga confermano la solidità e la profondità di una rosa costruita per dominare su più fronti e con Yamal e Raphinha già sugli scudi.

Gabriel Jesus, arrivato dall'Arsenal nelle ultime ore del mercato estivo, ha già assaporato il palcoscenico blaugrana con il suo debutto al Mestalla. Il brasiliano aggiunge ulteriori opzioni offensive a disposizione di Flick, che può contare su una panchina di livello assoluto.

Il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst si presenta a Barcellona con un ruolino di marcia in Eredivisie fatto di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. Gli olandesi hanno dimostrato carattere, ma anche qualche fragilità difensiva e i catalani in questo caso non sono proprio l'avversario migliore da affrontare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Feyenoord

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundeP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Feyenoord

Allenatore

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

Sul fronte Barcellona, Hansi Flick non potrà contare su Eric Garcia, squalificato per questa sfida di Champions League. Out anche Frenkie de Jong e Roony Bardghji per infortunio. La probabile formazione blaugrana prevede Joan Garcia in porta, con Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde e Pau Cubarsi in difesa; Pedri e Rodri a centrocampo con Fermin Lopez, Anthony Gordon, Lamine Yamal e Raphinha in avanti.

Il Feyenoord dall'altro lato, dovrebbe schierare Tjark Ernst tra i pali, con una difesa composta da Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read e Mika Marmol; Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Gjivai Zechiel a centrocampo; Nacho Ferri in avanti con Gaoussou Diarra e Luciano Valente a supporto. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
Gol segnato (subito)
19/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FEY

FEY - Forma

SPA
V0-1
GAE
D2-2
CAM
V2-5
HAA
D2-2
NEC
V1-3
Gol segnato (subito)
13/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona arriva a questa partita con quattro vittorie nelle prime quattro giornate in Liga. Nell'ultima uscita, i blaugrana hanno travolto il Valencia per 5-0 a Mestalla, confermando una vena realizzativa straordinaria. In precedenza, avevano superato il Rayo Vallecano per 5-2 e l'Athletic Bilbao per 2-0, oltre ad aver battuto l'Elche per 5-0. Nelle quattro gare di campionato, il Barcellona ha segnato 17 gol subendone soltanto 2, a dimostrazione di un rendimento offensivo e difensivo di alto livello.

Il Feyenoord presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Eredivisie. I rossobianchi hanno vinto più di recente contro il NEC Nijmegen per 3-1 in trasferta, mentre in precedenza avevano pareggiato 2-2 con l'ADO Den Haag. Nelle cinque gare, la squadra di Van Bronckhorst ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7, mostrando una certa propensione offensiva ma anche qualche vulnerabilità in fase difensiva.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AteneAEK AteneAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualificato agli ottavi di finale




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