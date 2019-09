Dove vedere Atalanta-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

L'Atalanta ospita lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del gruppo C di Champions League: dove seguire il match in tv e streaming.

Dopo il pessimo debutto contro la , l' di Gasperini cerca il riscatto europeo nella seconda giornata di contro gli ucraini dello Donetsk.

Una partita che diventa già fondamentale nell'economia del girone C: dopo l'avvio shock la Dea non può più fallire, un'altra sconfitta metterebbe i nerazzurri in una condizione difficilissima in ottica qualificazione.

Nelle due successive giornate l'Atalanta affronterà infatti il di Guardiola: dunque questa sfida diventa più importante che mai per rimettere in piedi le sorti del girone.

Discorso analogo per lo , sconfitto nel primo turno proprio dal colosso inglese e chiamato a fare risultato in . La formazione ucraina arriva all'appuntamento in grande stato di forma dopo aver vinto nove partite su nove nel proprio campionato e aver messo in archivio già ben 10 punti di distacco sulla seconda.

Il precedente tra le due squadre risale a settembre 2015 in amichevole: in quel caso lo Shakhtar vinse di misura con la rete di Teixeira. La squadra di Castro ha mantenuto lo stampo brasiliano che la caratterizza ormai da anni, trattenendo tutti i big sul mercato per una filosofia simile a quella improntata da Fonseca.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK

Atalanta-Shakhtar Donetsk si gioca martedì 1 ottobre 2019 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.55.

DOVE VEDERE ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK IN TV E STREAMING

Atalanta-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa come tutte le altre sfide di questa Champions League da Sky su Sky Sport Uno (canale 472 del digitale terrestre e canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite)..

La sfida tra Atalanta e Shakhtar Donetsk potrà essere seguita anche in diretta su tutti i pc, tablet o smartphone tramite l'applicazione Sky Go o il sito di Sky. Inoltre la gara sarà disponibile in diretta streaming per gli abbonati al servizio su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK

Gasperini conferma l'attacco in blocco e punta sullo stato di forma del Papu Gomez (doppietta al ), che agirà alle spalle della collaudata coppia Ilicic-Zapata. Castagne vince il ballottaggio con Gosens sulla sinistra, mentre Hateboer sarà regolarmente a destra. Pasalic riposa, in mediana torna De Roon accanto a Freuler. Palomino guida la difesa con Toloi e l'esperienza di Masiello.

Solito 4-2-3-1 per gli ucraini, che puntano sulla fantasia di Marlon e Taison: completa il trio di trequartisti Solomon, favorito sull'acciaccato Konoplianka. Davanti il punto di riferimento è sempre Moraes.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Taison, Marlon, Solomon; Moraes.