Dove vedere Atalanta-Dinamo Zagabria in tv e streaming

L'Atalanta, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions, ospita la Dinamo Zagabria: tutto sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

La missione qualificazione in Champions League dell' inizia dalla sfida interna contro la Dinamo Zagabria. O tutto o niente per la 'Dea': o passaggio agli ottavi di finale al secondo posto o ultimo posto. La classifica non concede vie di mezzo.

La qualificazione è tutta sul filo: i bergamaschi possono ancora sperare di passare in caso di doppia vittoria nelle ultime due partite e due vittorie del , oppure una vittoria e un pareggio del City. Combinazione tutt'altro che lontana dalla realtà, anche se ci sarà bisogno di andare a vincere in .

Il momento per la 'Dea' non è dei migliori: zero vittorie nelle ultime 5 partite tra campionato e , con soltanto due goal all'attivo negli ultimi 4 match. Un digiuno rotto dalla rete di Gosens, dopo quella di Pasalic contro il Manchester City in Champions League tre settimane fa.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

Atalanta- si gioca martedì 26 novembre 2019. Sede del match sarà lo stadio San Siro di Milano, dove l'Atalanta disputa le gare interne di Champions Calcio d'inizio previsto alle ore 21:00. Match valido per la quinta giornata del Gruppo C.

DOVE VEDERE ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA IN TV E STREAMING

Il match tra Atalanta e Dinamo Zagabria sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League. Canali di riferimento saranno Sky Sport (253 del satellite) e Sky Sport Arena (canale 204 del satellite).

La gara si potrà vedere anche in su Sky Go, il servizio di streaming online dedicato a tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'app ufficiale dal sito su PC, smartphone o tablet e si potrà seguire la partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

L'Atalanta rispetto alla sfida di campionato con la ritrova gli squalificati Ilicic e Malinovskiy, in più spera di avere Zapata almeno per la panchina. A centrocampo probabile il ritorno da titolare di Castagne, mentre in difesa è ballottaggio aperto per una maglia: possibile che Palomino lasci posto a Masiello.

I croati potrebbero riproporre la difesa a 3 con un tridente pericolosissimo, composto da Dani Olmo e Orsic alle spalle di Petkovic. Assente Moro per squalifica, sale la candidatura di Gjira per sostituirlo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Gomez; Ilicic.

DINAMO ZAGABRIA (3-4-2-1): Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Ademi, Gjira, Leovac; Olmo, Orsic; Petkovic.