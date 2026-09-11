Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 12 set 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Atalanta-Cagliari con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Atalanta-Cagliari: sabato 12 settembre ore 20.45

L'Atalanta ospita il Cagliari al New Balance Arena di Bergamo in una sfida valida per la Serie A 2026/27. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta subita all'ultimo respiro contro la Roma nel precedente turno.

Sarri deve fare i conti con una rosa non al completo: l'assenza di Isak Hien pesano sulle scelte del tecnico in difesa, mentre a centrocampo dovrà rinunciare a Gianluca Gaetano per squalifica. Nonostante questo, l'Atalanta ha mostrato solidità nelle ultime settimane, con tre vittorie nelle ultime cinque uscite tra campionato e Conference League.

Il Cagliari arriva a Bergamo con un buon momento alle spalle. La vittoria per 1-0 sul Lecce nell'ultima giornata ha ridato fiducia a Fabio Pisacane, che ritrova però una squadra con qualche defezione di troppo: a Riyad Idrissi e Yael Trepy si è aggiunto anche uno sfortunatissimo Mattia Felici, alle prese con un altro nuovo grave infortunio al crociato.

Alessandro Romano è uno dei nomi più caldi in casa rossoblù. Il centrocampista ha recentemente ottenuto il via libera dalla FIFA per rappresentare la Nazionale italiana, dopo aver giocato tutte le selezioni giovanili con la Svizzera fino all'Under 20.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Isak Hien e Kamaldeen Sulemana per infortunio, mentre Gianluca Gaetano è squalificato. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Bernasconi, Zappacosta, Scalvini e Kossounou in difesa, Ederson, Kessie e Samardzic a centrocampo con Elmas e De Ketelaere a supporto di uno tra Scamacca e Krstovic in attacco.

Fabio Pisacane deve fare a meno di Riyad Idrissi, Yael Trepy e Mattia Felici, fermato da una nuova rottura del legamento crociato al ginocchio destro. Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con Caprile tra i pali, Rodriguez, Deiola, Obert e Ze Pedro in difesa, Adopo, Winks e Romano in mezzo al campo, con Maldini, Fazzini e Mendy nel reparto offensivo.

Stato di forma

L'Atalanta ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo per 2-1 e il Bologna per 1-0 in Serie A, intervallando queste prestazioni con i risultati in Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. L'unica nota negativa è la sconfitta per 2-1 contro la Roma nel turno precedente.

Il Cagliari ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno vinto contro il Parma per 1-0 e contro il Lecce per 1-0, ma hanno perso contro l'Inter per 1-0 in campionato. In Coppa Italia invece sono stati eliminati dall'Hellas Verona per 2-1, dopo che avevano passato il primo turno contro l'Arezzo, vincendo 1-0.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Cagliari ha battuto l'Atalanta per 3-2 in casa in Serie A. Considerando gli ultimi cinque match tra queste due squadre, il Cagliari ha vinto tre volte, l'Atalanta una, con un pareggio: 0-0 nel febbraio 2025 a Bergamo. Le due squadre hanno prodotto complessivamente 14 gol in questi cinque incroci.

Classifica









Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







