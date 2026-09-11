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Simone Giromini

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Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Cagliari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4
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Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Atalanta-Cagliari: sabato 12 settembre ore 20.45

L'Atalanta ospita il Cagliari al New Balance Arena di Bergamo in una sfida valida per la Serie A 2026/27. I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta subita all'ultimo respiro contro la Roma nel precedente turno.

Sarri deve fare i conti con una rosa non al completo: l'assenza di Isak Hien pesano sulle scelte del tecnico in difesa, mentre a centrocampo dovrà rinunciare a Gianluca Gaetano per squalifica. Nonostante questo, l'Atalanta ha mostrato solidità nelle ultime settimane, con tre vittorie nelle ultime cinque uscite tra campionato e Conference League.

Il Cagliari arriva a Bergamo con un buon momento alle spalle. La vittoria per 1-0 sul Lecce nell'ultima giornata ha ridato fiducia a Fabio Pisacane, che ritrova però una squadra con qualche defezione di troppo: a Riyad Idrissi e Yael Trepy si è aggiunto anche uno sfortunatissimo Mattia Felici, alle prese con un altro nuovo grave infortunio al crociato.

Alessandro Romano è uno dei nomi più caldi in casa rossoblù. Il centrocampista ha recentemente ottenuto il via libera dalla FIFA per rappresentare la Nazionale italiana, dopo aver giocato tutte le selezioni giovanili con la Svizzera fino all'Under 20.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Cagliari

4-3-3
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
M. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniO. KossounouO. KossounouEdersonEdersonF. KessieF. KessieL. SamardzicL. SamardzicE. ElmasE. ElmasG. ScamaccaG. ScamaccaC. De KetelaereC. De KetelaereE. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezA. DeiolaA. DeiolaA. ObertA. ObertZe PedroZe PedroH. WinksH. WinksD. MaldiniD. MaldiniJ. FazziniJ. FazziniM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-3
Atalanta

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • M. Sarri
  • F. Pisacane

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Isak Hien e Kamaldeen Sulemana per infortunio, mentre Gianluca Gaetano è squalificato. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Bernasconi, Zappacosta, Scalvini e Kossounou in difesa, Ederson, Kessie e Samardzic a centrocampo con Elmas e De Ketelaere a supporto di uno tra Scamacca e Krstovic in attacco.

Fabio Pisacane deve fare a meno di Riyad Idrissi, Yael Trepy e Mattia Felici, fermato da una nuova rottura del legamento crociato al ginocchio destro. Il Cagliari dovrebbe scendere in campo con Caprile tra i pali, Rodriguez, Deiola, Obert e Ze Pedro in difesa, Adopo, Winks e Romano in mezzo al campo, con Maldini, Fazzini e Mendy nel reparto offensivo.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

HAT
D0-0
SAS
V2-1
HAT
V0-1
BOL
V1-0
ROM
S2-1
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CGL

CGL - Forma

ARE
V1-0
PAR
V0-1
INT
S0-1
VER
S1-2
LEC
V1-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Atalanta ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo per 2-1 e il Bologna per 1-0 in Serie A, intervallando queste prestazioni con i risultati in Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. L'unica nota negativa è la sconfitta per 2-1 contro la Roma nel turno precedente.

Il Cagliari ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno vinto contro il Parma per 1-0 e contro il Lecce per 1-0, ma hanno perso contro l'Inter per 1-0 in campionato. In Coppa Italia invece sono stati eliminati dall'Hellas Verona per 2-1, dopo che avevano passato il primo turno contro l'Arezzo, vincendo 1-0.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioCagliari
2
1
2
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
3
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Cagliari ha battuto l'Atalanta per 3-2 in casa in Serie A. Considerando gli ultimi cinque match tra queste due squadre, il Cagliari ha vinto tre volte, l'Atalanta una, con un pareggio: 0-0 nel febbraio 2025 a Bergamo. Le due squadre hanno prodotto complessivamente 14 gol in questi cinque incroci.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
5
MilanMilanMIL
321052+37
D
V
V
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
S
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
V
S
11
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
12
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
14
LecceLecceLEC
310225-33
S
S
V
15
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
17
MonzaMonzaMON
301248-41
D
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
300327-50
S
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione



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