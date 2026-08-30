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Simone Giromini

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Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Bologna: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2
New Balance Arena

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

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Atalanta-Bologna: lunedì 31 agosto ore 20:45

L'Atalanta ospita il Bologna al New Balance Arena di Bergamo in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande fermento per entrambe le squadre. I nerazzurri di Maurizio Sarri si presentano all'appuntamento con il morale alto dopo aver conquistato la fase campionato della Conference League, superando l'Hapoel Tel Aviv con una vittoria di misura nel ritorno degli spareggi.

Sarri sta plasmando una squadra con una identità precisa, e il mercato estivo ha portato novità importanti. Franck Kessié è tornato a Bergamo, dove aveva già militato nella stagione 2016/17, scegliendo la Dea al posto della Juventus in un colpo di scena che ha animato gli ultimi giorni di calciomercato. Sul fronte delle uscite, Marten De Roon ha lasciato il club dopo oltre un decennio, trasferendosi alla Roma in un addio che chiude un capitolo della storia recente del club orobico.

Il Bologna di Domenico Tedesco arriva invece da un avvio di stagione in salita. I rossoblù hanno perso all'esordio in campionato contro la Lazio e devono ancora trovare continuità dopo una sessione di mercato movimentata.

Una gara che i nerazzurri affrontano da favoriti davanti al proprio pubblico, anche se i precedenti recenti suggeriscono che i felsinei sanno come rendersi pericolosi a Bergamo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Bologna

4-3-3
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Bologna crest
Bologna
BOL
4-3-3
29M. Carnesecchi77D. Zappacosta3O. Kossounou47L. Bernasconi42G. Scalvini8M. Pasalic70G. Gaetano13Ederson18G. Raspadori59N. Zalewski9G. Scamacca1L. Skorupski33J. Miranda20N. Zortea14T. Heggem5E. Helland19L. Ferguson4T. Pobega21J. Odgaard28N. Cambiaghi91R. Piccoli7R. Orsolini
Bologna crest
Bologna
BOL
4-3-3
Atalanta

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • M. Sarri
  • D. Tedesco

Sul fronte nerazzurro, Sarri deve fare a meno di Isak Hien, Kamaldeen Sulemana e Thomas Kristensen, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Kossounou, Bernasconi e Scalvini nella linea difensiva; Pasalic, Gaetano ed Ederson a centrocampo; Raspadori, Zalewski e Scamacca nel tridente offensivo.

In casa Bologna, Tedesco non potrà contare su Oussama El Azzouzi, fuori per infortunio, mentre non si registrano squalifiche. La formazione tipo dovrebbe vedere Skorupski tra i pali, Miranda, Zortea, Heggem e Helland in difesa, Ferguson e Pobega in mezzo al campo, con Odgaard, Cambiaghi, Piccoli e Orsolini a completare il reparto avanzato. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

S04
V0-3
ATH
V1-0
HAT
D0-0
SAS
V2-1
HAT
V0-1
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOL

BOL - Forma

IRA
V2-0
CAM
V3-1
PIS
S1-4
BHA
S1-0
LAZ
S0-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Atalanta arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un bilancio di 4V-1N. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo 2-1 in Serie A nella gara più recente in campionato, mentre in Conference League hanno prima pareggiato 0-0 all'andata contro l'Hapoel Tel Aviv e poi vinto 0-1 nel ritorno, staccando il pass per la prossima UEFA Conference League. Il ruolino include anche due successi nelle amichevoli estive contro Athletic Bilbao e Schalke 04.

Il Bologna presenta invece un quadro opposto: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con un bilancio di 2V-3P. La squadra di Tedesco ha perso all'esordio in Serie A contro la Lazio per 0-1 e ha subito due ko nelle amichevoli estive, tra cui un pesante 1-4 contro il Pisa. Le uniche note positive vengono da due vittorie nelle uscite precampionato contro Cambuur e Iraklis.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioBologna
2
1
2
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
Coppa Italia
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A il 17 maggio 2026, il Bologna si impose 0-1 al New Balance Arena di Bergamo. Guardando ai cinque incontri più recenti tra le due squadre, l'Atalanta ha ottenuto tre vittorie contro le due del Bologna, con i nerazzurri che avevano vinto 0-2 in trasferta nel gennaio 2026 e 2-0 in casa nell'aprile 2025. Il Bologna aveva invece conquistato anche un successo in Coppa Italia nel febbraio 2025, mentre il confronto del settembre 2024 si era chiuso sull'1-1.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
2
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
3
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
4
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
5
RomaRomaROM
110040+43
V
6
InterInterINT
110041+33
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
8
LecceLecceLEC
110020+23
V
9
NapoliNapoliNAP
110020+23
V
10
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
11
LazioLazioLAZ
110010+13
V
12
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
13
ComoComoCOM
10101101
D
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
100102-20
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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