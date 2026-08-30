Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 31 ago 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

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Atalanta-Bologna: lunedì 31 agosto ore 20:45

L'Atalanta ospita il Bologna al New Balance Arena di Bergamo in una sfida di Serie A che arriva in un momento di grande fermento per entrambe le squadre. I nerazzurri di Maurizio Sarri si presentano all'appuntamento con il morale alto dopo aver conquistato la fase campionato della Conference League, superando l'Hapoel Tel Aviv con una vittoria di misura nel ritorno degli spareggi.

Sarri sta plasmando una squadra con una identità precisa, e il mercato estivo ha portato novità importanti. Franck Kessié è tornato a Bergamo, dove aveva già militato nella stagione 2016/17, scegliendo la Dea al posto della Juventus in un colpo di scena che ha animato gli ultimi giorni di calciomercato. Sul fronte delle uscite, Marten De Roon ha lasciato il club dopo oltre un decennio, trasferendosi alla Roma in un addio che chiude un capitolo della storia recente del club orobico.

Il Bologna di Domenico Tedesco arriva invece da un avvio di stagione in salita. I rossoblù hanno perso all'esordio in campionato contro la Lazio e devono ancora trovare continuità dopo una sessione di mercato movimentata.

Una gara che i nerazzurri affrontano da favoriti davanti al proprio pubblico, anche se i precedenti recenti suggeriscono che i felsinei sanno come rendersi pericolosi a Bergamo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Sul fronte nerazzurro, Sarri deve fare a meno di Isak Hien, Kamaldeen Sulemana e Thomas Kristensen, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Kossounou, Bernasconi e Scalvini nella linea difensiva; Pasalic, Gaetano ed Ederson a centrocampo; Raspadori, Zalewski e Scamacca nel tridente offensivo.

In casa Bologna, Tedesco non potrà contare su Oussama El Azzouzi, fuori per infortunio, mentre non si registrano squalifiche. La formazione tipo dovrebbe vedere Skorupski tra i pali, Miranda, Zortea, Heggem e Helland in difesa, Ferguson e Pobega in mezzo al campo, con Odgaard, Cambiaghi, Piccoli e Orsolini a completare il reparto avanzato. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Atalanta arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un bilancio di 4V-1N. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo 2-1 in Serie A nella gara più recente in campionato, mentre in Conference League hanno prima pareggiato 0-0 all'andata contro l'Hapoel Tel Aviv e poi vinto 0-1 nel ritorno, staccando il pass per la prossima UEFA Conference League. Il ruolino include anche due successi nelle amichevoli estive contro Athletic Bilbao e Schalke 04.

Il Bologna presenta invece un quadro opposto: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con un bilancio di 2V-3P. La squadra di Tedesco ha perso all'esordio in Serie A contro la Lazio per 0-1 e ha subito due ko nelle amichevoli estive, tra cui un pesante 1-4 contro il Pisa. Le uniche note positive vengono da due vittorie nelle uscite precampionato contro Cambuur e Iraklis.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A il 17 maggio 2026, il Bologna si impose 0-1 al New Balance Arena di Bergamo. Guardando ai cinque incontri più recenti tra le due squadre, l'Atalanta ha ottenuto tre vittorie contro le due del Bologna, con i nerazzurri che avevano vinto 0-2 in trasferta nel gennaio 2026 e 2-0 in casa nell'aprile 2025. Il Bologna aveva invece conquistato anche un successo in Coppa Italia nel febbraio 2025, mentre il confronto del settembre 2024 si era chiuso sull'1-1.

Classifica





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