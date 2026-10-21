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Dove vedere Aston Villa-Viking in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Aston Villa vs Viking
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Dove vedere la partita di Champions League tra Aston Villa e Viking: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Aston Villa-Viking: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Viking

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefP. TorresP. TorresM. CashM. CashT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. JacksonA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoH. BjoerdalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Formazione titolare

Viking

Allenatore

  • U. Emery
  • M. Jensen

Stato di forma

AVL

AVL - Forma

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
D2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
VIK

VIK - Forma

LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
FCB
D3-3
FRE
V3-2
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale



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