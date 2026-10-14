Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Villa Park

La partita tra Aston Villa e Fenerbahce è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Aston Villa-Fenerbahce: data e orario

Aston Villa e Fenerbahce si affrontano a Villa Park in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. Unai Emery ha chiesto ai suoi di trasformare nuovamente il proprio stadio in una fortezza, dopo un avvio di stagione casalingo tutt'altro che convincente.

I Villans arrivano a questa partita con una classifica di Champions League che lascia poco spazio agli errori, occupando la nona posizione nel girone. La vittoria in trasferta contro il Tottenham ha restituito fiducia all'ambiente, ma i risultati interni restano un problema da risolvere con urgenza.

Emery deve fare i conti con un'emergenza importante in difesa e a centrocampo: le assenze pesano e costringeranno il tecnico spagnolo a soluzioni creative nella costruzione dell'undici titolare. Nicolas Jackson guiderà l'attacco, con Emiliano Buendia a supporto.

Il Fenerbahce di Ismail Kartal arriva a Birmingham in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e amichevoli. Il 3-0 rifilato al Rizespor nell'ultimo turno di Süper Lig è la conferma di una squadra che ha trovato continuità e solidità.

In Champions League i turchi occupano la ventesima posizione, il che rende questa trasferta a Villa Park un appuntamento da non fallire per tenere vive le ambizioni europee. Mason Greenwood e Kerem Akturkoglu rappresentano le principali minacce offensive per la difesa di casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Aston Villa, Unai Emery deve fare i conti con un'infermeria affollata: Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka e Brian Madjo sono tutti indisponibili. L'undici probabile prevede Zion Suzuki in porta, con una linea difensiva composta da Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres e Victor Nilsson Lindeloef, mentre Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn e Boubacar Kamara agiranno a centrocampo; Nicolas Jackson e Emiliano Buendia completeranno il reparto offensivo.

Ismail Kartal dovrà rinunciare a Jayden Oosterwolde e Mert Muldur, entrambi fuori per infortunio. Il Fenerbahce dovrebbe scendere in campo con Ederson tra i pali, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake e Archie Brown in difesa, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante e Bartug Elmaz a centrocampo, e il tridente offensivo formato da Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu e Mason Greenwood.

Stato di forma

L'Aston Villa arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultima uscita si è conclusa con un 2-2 in casa contro il Brentford in Premier League, mentre la vittoria per 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur aveva rappresentato il primo successo stagionale in campionato. Nelle cinque gare considerate, i Villans hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti nove.

Il Fenerbahce presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. I turchi hanno chiuso il periodo con un netto 3-0 sul Rizespor in Süper Lig, preceduto dalla vittoria per 8-0 sull'Eyupspor, il risultato più pesante del lotto. Il pareggio per 1-1 contro la Roma in Champions League e quello a reti bianche con il Gaziantep completano il quadro, con 14 gol segnati e soltanto 1 subito nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 FIN 1 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 0 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

Tra le due squadre esiste un unico precedente registrato nei dati disponibili: in Europa League, il 22 gennaio 2026, il Fenerbahce ha ospitato l'Aston Villa uscendo sconfitto per 0-1. La sfida di Villa Park rappresenta dunque soltanto il secondo confronto diretto tra i due club, con i Villans che vantano l'unico risultato della serie a proprio favore.

Classifica





In Champions League, l'Aston Villa occupa la nona posizione mentre il Fenerbahce è ventesimo: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi e tenere vive le speranze di qualificazione.





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