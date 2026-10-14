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Dove vedere Aston Villa-Fenerbahce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Aston Villa vs Fenerbahce
Aston Villa
Fenerbahce
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Aston Villa e Fenerbahce: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Villa Park

La partita tra Aston Villa e Fenerbahce è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire il match in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Aston Villa-Fenerbahce: data e orario

Aston Villa e Fenerbahce si affrontano a Villa Park in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni. Unai Emery ha chiesto ai suoi di trasformare nuovamente il proprio stadio in una fortezza, dopo un avvio di stagione casalingo tutt'altro che convincente.

I Villans arrivano a questa partita con una classifica di Champions League che lascia poco spazio agli errori, occupando la nona posizione nel girone. La vittoria in trasferta contro il Tottenham ha restituito fiducia all'ambiente, ma i risultati interni restano un problema da risolvere con urgenza.

Emery deve fare i conti con un'emergenza importante in difesa e a centrocampo: le assenze pesano e costringeranno il tecnico spagnolo a soluzioni creative nella costruzione dell'undici titolare. Nicolas Jackson guiderà l'attacco, con Emiliano Buendia a supporto.

Il Fenerbahce di Ismail Kartal arriva a Birmingham in ottima forma, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e amichevoli. Il 3-0 rifilato al Rizespor nell'ultimo turno di Süper Lig è la conferma di una squadra che ha trovato continuità e solidità.

In Champions League i turchi occupano la ventesima posizione, il che rende questa trasferta a Villa Park un appuntamento da non fallire per tenere vive le ambizioni europee. Mason Greenwood e Kerem Akturkoglu rappresentano le principali minacce offensive per la difesa di casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Fenerbahce

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonN. SemedoN. SemedoM. SkriniarM. SkriniarN. AkeN. AkeA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Formazione titolare

Fenerbahce

Allenatore

  • U. Emery
  • I. Kartal

In casa Aston Villa, Unai Emery deve fare i conti con un'infermeria affollata: Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka e Brian Madjo sono tutti indisponibili. L'undici probabile prevede Zion Suzuki in porta, con una linea difensiva composta da Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres e Victor Nilsson Lindeloef, mentre Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn e Boubacar Kamara agiranno a centrocampo; Nicolas Jackson e Emiliano Buendia completeranno il reparto offensivo.

Ismail Kartal dovrà rinunciare a Jayden Oosterwolde e Mert Muldur, entrambi fuori per infortunio. Il Fenerbahce dovrebbe scendere in campo con Ederson tra i pali, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake e Archie Brown in difesa, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante e Bartug Elmaz a centrocampo, e il tridente offensivo formato da Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu e Mason Greenwood.

Stato di forma

AVL

AVL - Forma

NFO
S1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
D2-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FB

FB - Forma

ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
Gol segnato (subito)
14/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Aston Villa arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultima uscita si è conclusa con un 2-2 in casa contro il Brentford in Premier League, mentre la vittoria per 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur aveva rappresentato il primo successo stagionale in campionato. Nelle cinque gare considerate, i Villans hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti nove.

Il Fenerbahce presenta un ruolino di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. I turchi hanno chiuso il periodo con un netto 3-0 sul Rizespor in Süper Lig, preceduto dalla vittoria per 8-0 sull'Eyupspor, il risultato più pesante del lotto. Il pareggio per 1-1 contro la Roma in Champions League e quello a reti bianche con il Gaziantep completano il quadro, con 14 gol segnati e soltanto 1 subito nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Aston VillaPareggioFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
1Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Tra le due squadre esiste un unico precedente registrato nei dati disponibili: in Europa League, il 22 gennaio 2026, il Fenerbahce ha ospitato l'Aston Villa uscendo sconfitto per 0-1. La sfida di Villa Park rappresenta dunque soltanto il secondo confronto diretto tra i due club, con i Villans che vantano l'unico risultato della serie a proprio favore.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
18
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
28
InterInterINT
200246-20
S
S
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
32
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, l'Aston Villa occupa la nona posizione mentre il Fenerbahce è ventesimo: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi e tenere vive le speranze di qualificazione.


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