Dove vedere Arsenal-Sporting in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Arsenal e Sporting a caccia della semifinale di Champions League: tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale.
'Gunners' in vantaggio dopo il successo ottenuto all'andata: decisivo il goal allo scadere di Havertz.
Gli inglesi avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, a differenza dei portoghesi che dovranno per forza vincere: con un goal di scarto si andrebbe ai supplementari, da due in su la semifinale sarebbe realtà.
Di seguito tutte le info sulla diretta tv e streaming di Arsenal-Sporting.
Come guardare Arsenal-Sporting in diretta? Canale TV e streaming
Si potrà assistere ad Arsenal-Sporting su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (202).
Streaming su Sky Go riservato a tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.
Arsenal-Sporting: a che ora inizia
Arsenal-Sporting è in programma per mercoledì 15 aprile all'Emirates Stadium di Londra. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.
Notizie su Arsenal-Sporting e probabili formazioni
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.
SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.