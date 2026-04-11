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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Arsenal-Sporting in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Champions League
Arsenal vs Sporting CP
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Arsenal e Sporting a confronto nel ritorno dei quarti di Champions League: come vedere l'incontro di Londra in diretta tv e streaming.

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Arsenal e Sporting a caccia della semifinale di Champions League: tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale.

'Gunners' in vantaggio dopo il successo ottenuto all'andata: decisivo il goal allo scadere di Havertz.

Gli inglesi avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, a differenza dei portoghesi che dovranno per forza vincere: con un goal di scarto si andrebbe ai supplementari, da due in su la semifinale sarebbe realtà.

Di seguito tutte le info sulla diretta tv e streaming di Arsenal-Sporting.

Come guardare Arsenal-Sporting in diretta? Canale TV e streaming

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Si potrà assistere ad Arsenal-Sporting su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (202).

Streaming su Sky Go riservato a tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è l'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

Arsenal-Sporting: a che ora inizia

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Champions League - Fase finali
Emirates Stadium

Arsenal-Sporting è in programma per mercoledì 15 aprile all'Emirates Stadium di Londra. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

Notizie su Arsenal-Sporting e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Sporting CP

Probabile formazione

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  • M. Arteta

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Panchina

Allenatore

  • R. Borges

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.

Forma di Arsenal e Sporting

I precedenti tra Arsenal e Sporting

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Ultime 5 partite

SCP

2

Vittorie

2

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1

Vittoria

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3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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