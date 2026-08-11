Dove vedere Arsenal-Como in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 12 ago 2026 - 14:30

Arsenal-Como è trasmessa in diretta da Sportitalia. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Arsenal-Como: mercoledì 12 agosto ore 20:30

L’Arsenal ospita il Como all’Emirates Stadium in un’amichevole estiva di grande prestigio, che mette di fronte due squadre impegnate negli ultimi test prima dell’inizio della stagione ufficiale. I Gunners sono pronti a misurarsi con la formazione di Cesc Fàbregas, in una sfida che offrirà anche un primo assaggio del livello della Champions League alla squadra lariana.

Per Mikel Arteta sarà un appuntamento importante per valutare la condizione della rosa e le possibili soluzioni in vista dei primi impegni ufficiali. L’Arsenal si prepara infatti a scendere in campo nel Community Shield contro il Manchester City, mentre diversi giocatori reduci dal Mondiale hanno da poco fatto ritorno agli allenamenti. Non ci sarà William Saliba per un problema alla schiena, senza il quale Arteta ha constatato un problema dietro: sei gol subiti tra Real Betis e Borussia Dortmund mentre nella scorsa Premier League i Gunners avevano subito tre gol in una partita solo una volta. A centrocampo invece probabili i primi minuti per Bruno Guimaraes, presentato nei giorni scorsi all'Emirates.

La sfida avrà un significato particolare anche per Fàbregas, che tornerà all’Emirates da allenatore del Como. Lo spagnolo ha vestito la maglia dell’Arsenal per diverse stagioni, collezionando oltre 300 presenze e diventando, a soli 16 anni e 177 giorni nel 2003, il più giovane giocatore nella storia del club a disputare una gara ufficiale (record poi superato da Ethan Nwaneri). Un ritorno al passato per l’attuale tecnico lariano, questa volta sulla panchina avversaria.

Il Como arriva all’appuntamento londinese dopo aver affrontato esclusivamente avversari internazionali in questa pre-season. La formazione di Fàbregas vuole sfruttare il doppio test inglese per prepararsi al meglio in vista di una stagione particolarmente ambiziosa, che vedrà i lariani impegnati anche in Champions League. Dopo l’Arsenal, infatti, il Como affronterà il Liverpool ad Anfield, completando due sfide in alcuni degli stadi più prestigiosi del calcio europeo.

L’Arsenal-Como rappresenta quindi un test di alto livello per i lariani, ma anche una serata dal forte valore simbolico per Fàbregas, pronto a riabbracciare l’Emirates dopo averlo vissuto per anni da protagonista in campo.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito trovate tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Al momento non sono disponibili aggiornamenti ufficiali sulle formazioni probabili, sugli infortuni o sulle squalifiche per nessuna delle due squadre. Per quanto riguarda l'Arsenal, resta da monitorare la situazione di William Saliba e Jurrien Timber, entrambi alle prese con infortuni che ne limitano la disponibilità in questa fase della pre-stagione. Sul fronte Como, Trevoh Chalobah è un nuovo acquisto che potrebbe essere schierato dal tecnico Cesc Fàbregas. Ulteriori aggiornamenti sulle rose saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arsenal arriva a questa amichevole con un bilancio di due vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra campionato, Champions League e amichevoli estive. I Gunners hanno chiuso la Premier League con un successo per 2-1 sul Crystal Palace, poi hanno perso ai rigori contro il Paris Saint-Germain in Champions League con il risultato di 1-1 al termine dei tempi regolamentari. In estate, dopo la vittoria per 4-1 sul Girona, è arrivata la sconfitta per 3-1 contro il Real Betis e poi il 3-2 contro il Borussia Dortmund.

Il Como presenta un rendimento più costante nelle ultime cinque partite disputate, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta ai rigori nelle ultime cinque uscite. I lariani hanno chiuso la stagione di Serie A con tre successi consecutivi, tra cui un netto 4-1 sulla Cremonese. In estate hanno battuto il Famalicão e l'Al Ula nella Como Cup e pareggiato contro il Villareal (vittorioso ai rigori) e il Paris.





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