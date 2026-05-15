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Dove vedere Arsenal-Burnley in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Arsenal a +2 sul Manchester City quando mancano due giornate al termine del campionato: i Gunners giocheranno prima del team Guardiola, con la possibilità di andare a +5.

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Le possibilità che l'annata 2025/2026 passi alla storia come la più esaltante nella storia dell'Arsenal sono evidenti, ma allo stesso tempo potrebbe essere la più deludente di sempre. I Gunners, infatti, si trovano a +2 sul Manchester City a due turni dal termine del campionato e sfideranno il PSG nella finale di Champions: tutto può succedere, in positivo o in negativo.

In attesa di giocare la finale di Champions, l'Arsenal si concentra totalmente sulla Premier e in particolare sul 37esimo e penultimo turno di Premier League, che vede i Gunners ospitare a Londra il Burnley, con la possibilità di portarsi a +5 in vista della sfida che il City giocherà martedì contro il Bournemouth.

A seconda dei risultati di City e Arsenal, insomma, la Premier potrebbe finire nelle mani della squadra di Arteta già martedì, ovviamente qualora i Gunners vincano e i rivali perdano: il momento più importante dell'anno è giunto.

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Arsenal-Burnley: ora di inizio

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Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Burnley

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Jackson

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Tuanzebe, Esteve, Lucas Pires; Ugochukwu, Florentino; Tchaouna, Hannibal, Anthony; Flemming

Forma di Arsenal e Burnley

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BUR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti due squadre

ARS

Ultime 5 partite

BUR

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

11

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica di Burnley e Arsenal

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