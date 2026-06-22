Argentina vs Austria è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match.

Come vedere Argentina-Austria con una VPN

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Argentina-Austria: data e orario

L'Argentina di Lionel Messi torna in campo al Dallas Stadium di Arlington per la seconda partita del Girone J della Coppa del Mondo 2026, questa volta di fronte all'Austria di Ralf Rangnick.

I campioni del mondo in carica hanno aperto il torneo con una vittoria netta per 3-0 sull'Algeria, anche se la federazione algerina ha presentato un reclamo formale alla FIFA sostenendo che Messi e Alexis Mac Allister avrebbero dovuto essere espulsi durante la partita. L'Albiceleste ha ignorato le polemiche e si presenta a questa sfida con la testa di girone in tasca.

L'Austria, dal canto suo, ha risposto con altrettanta determinazione. La squadra di Rangnick ha battuto la Giordania 3-1 nella gara inaugurale del gruppo, confermando di essere tornata ai Mondiali non solo per partecipare. Con quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque uscite, gli austriaci arrivano a Dallas con fiducia e un sistema di gioco riconoscibile.

Per l'Argentina, questo Mondiale ha una carica emotiva che va oltre il campo. Con Messi verosimilmente alla sua ultima Coppa del Mondo, ogni partita assume un peso specifico per milioni di tifosi in tutto il mondo. La famiglia del capitano argentino ha dovuto affrontare anche pressioni extracalcistiche nelle scorse settimane, con una nota ufficiale che confermava che il padre Jorge stava affrontando un problema di salute.

L'Austria non è avversaria da sottovalutare. Rangnick ha costruito una squadra compatta, fisica e capace di pressare alto, con giocatori come Marcel Sabitzer e Konrad Laimer che conoscono bene i ritmi del calcio europeo di alto livello. La presenza di David Alaba in difesa aggiunge esperienza e qualità a un reparto arretrato solido.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe affidarsi a un undici di grande qualità: davanti a Emiliano Martinez, la difesa è composta da Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina e Lisandro Martinez. A centrocampo spazio a Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, con Lautaro Martinez e Lionel Messi a guidare l'attacco. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa argentina.

Ralf Rangnick risponde con Alexander Schlager in porta, protetto da Philipp Lienhart, David Alaba e Phillipp Mwene. La linea mediana prevede Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid e Xaver Schlager, con Nicolas Seiwald e Sasa Kalajdzic a completare l'undici. Anche per l'Austria non risultano infortuni o squalifiche al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Argentina arriva alla partita con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque uscite, un ruolino di marcia che non lascia spazio a interpretazioni. I campioni del mondo hanno segnato 15 gol e ne hanno subiti appena 1 in questo periodo, con il 3-0 sull'Algeria all'esordio mondiale che rappresenta il risultato più recente. Spiccano anche il 5-0 rifilato allo Zambia e il doppio 3-0 contro Islanda e Algeria.

L'Austria ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è la vittoria per 3-1 sulla Giordania nella fase a gironi del Mondiale, preceduta da successi in amichevole contro Tunisia (1-0) e Corea del Sud (1-0). Il dato più significativo resta il 5-1 rifilato al Ghana a marzo. L'unico passo falso è il pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina nelle qualificazioni playoff UEFA a novembre 2025.

Precedenti

I dati disponibili non includono precedenti diretti tra Argentina e Austria. Non è possibile fornire un confronto storico tra le due nazionali sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Girone J dei Mondiali 2026, l'Argentina occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Austria si trova al secondo posto.





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