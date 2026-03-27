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Dove vedere Arezzo-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

S.S. Arezzo vs Ascoli Calcio 1898 FC
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Arezzo e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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L’ora della verità. Nel girone B ci si gioca tutto in una notte: le prime due della classe si sfidano nel super monda night, Arezzo contro Ascoli. Amaranto avanti in classifica, primi con 70 punti e un 4-0 recente sul Bra come biglietto da visita per i marchigiani.

L’Ascoli, però, appare in grande condizione e sogna il colpaccio per accorciare gli attuali 5 punti di distacco e continuare a sperare nel sorpasso in questo rush finale di stagione.

Sarà, dunque, gara decisiva, con il sold out già previsto al Città di Arezzo, nonostante l’ampliamento ulteriore della capienza dell’impianto aretino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Arezzo-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Arezzo-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Arezzo-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, verrà trasmesso in chiaro su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre o in streaming su Rai Play.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Arezzo-Ascoli: ora di inizio

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Serie C - Grp. B

La gara fra Arezzo e Ascoli, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 30 marzo, allo stadio Città di Arezzo, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Arezzo

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico, Guccione, Iaccarino; Pattarello, Cianci, Tavernelli. All. Bucchi. 

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei

Forma

ARE
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
12/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ARE

Ultime 5 partite

ASC

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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