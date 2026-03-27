Dove vedere Arezzo-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L’ora della verità. Nel girone B ci si gioca tutto in una notte: le prime due della classe si sfidano nel super monda night, Arezzo contro Ascoli. Amaranto avanti in classifica, primi con 70 punti e un 4-0 recente sul Bra come biglietto da visita per i marchigiani.
L’Ascoli, però, appare in grande condizione e sogna il colpaccio per accorciare gli attuali 5 punti di distacco e continuare a sperare nel sorpasso in questo rush finale di stagione.
Sarà, dunque, gara decisiva, con il sold out già previsto al Città di Arezzo, nonostante l’ampliamento ulteriore della capienza dell’impianto aretino.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Arezzo-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Arezzo-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match, inoltre, verrà trasmesso in chiaro su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre o in streaming su Rai Play.
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Arezzo-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Arezzo e Ascoli, valida per la 34esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 30 marzo, allo stadio Città di Arezzo, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Arezzo
AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico, Guccione, Iaccarino; Pattarello, Cianci, Tavernelli. All. Bucchi.
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei