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Come vedere Arabia Saudita-Uruguay con una VPN

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Arabia Saudita-Uruguay: data e orario

Arabia Saudita e Uruguay si affrontano al Miami Stadium nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, in una sfida del Girone H che potrebbe già segnare il destino di entrambe le nazionali nel torneo.

I Falchi Verdi di Georgios Donis arrivano a questo appuntamento con un percorso di qualificazione tutt'altro che semplice: terzi nel Gruppo C asiatico alle spalle di Giappone e Australia, hanno dovuto superare i playoff per staccare il biglietto per gli Stati Uniti. Salem Al-Dawsari, veterano e capitano, resta il punto di riferimento tecnico della squadra, capace di accendere la fantasia sulla fascia sinistra come ha già dimostrato in passato su palcoscenici mondiali.

Dall'altra parte, La Celeste di Marcelo Bielsa si presenta con le ambizioni di chi sa di poter fare strada, ma con qualche interrogativo aperto. L'Uruguay ha chiuso al quarto posto nelle qualificazioni CONMEBOL, un cammino discontinuo che ha alternato lampi di qualità a lunghe fasi di sterilità offensiva. Senza Suárez e Cavani, il peso dell'attacco è sulle spalle di Darwin Núñez, con a centrocampo Federico Valverde, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur chiamati a fare la differenza.

Bielsa ha costruito una squadra ad alta intensità, fondata sul pressing aggressivo e sul recupero palla nella metà campo avversaria. È un sistema esigente, che richiede concentrazione per novanta minuti, ma che può mettere in seria difficoltà chiunque non riesca a gestire la pressione.

L'Arabia Saudita non va sottovalutata. La vittoria sull'Argentina nel 2022 ha mostrato al mondo di cosa siano capaci i Falchi Verdi quando giocano con coraggio e organizzazione. Musab Al-Juwayr a centrocampo e il terzino del Lens Saud Abdulhamid sono i profili più interessanti da monitorare.

Miami è pronta ad accogliere una sfida tra due nazionali con storie e identità molto diverse, ma con un obiettivo comune: partire con il piede giusto in un girone che include anche Spagna e Capo Verde. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte saudita, Georgios Donis dovrebbe affidarsi a Mohammed Al Owais tra i pali, con una difesa composta da Nawaf Al-Boushail, Hassan Al Tambakti, Ali Lajami e Saud Abdulhamid. A centrocampo spazio a Musab Al-Juwayr, Mohamed Kanno e Abdullah Alkhaibari, con Salem Al-Dawsari e Nasser Al-Dawsari a supporto di Firas Al-Buraikan in attacco. L'unica assenza confermata è quella del portiere Nawaf Alaqidi, out per infortunio. Non risultano squalificati.

Marcelo Bielsa si affida a Fernando Muslera in porta, con Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastian Caceres e Mathias Olivera a formare la linea difensiva. Il terzetto di centrocampo vede Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Manuel Ugarte, con Maximiliano Araujo e Federico Vinas a supporto di Darwin Núñez. Ronald Araujo non sarà disponibile per infortunio. Nessuna squalifica segnalata. Aggiornamenti sulla formazione saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 1 N. Alaqidi Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

Stato di forma

L'Arabia Saudita arriva a Miami con un bilancio recente di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro Porto Rico per 3-0 il 5 giugno, seguito da un pareggio a reti inviolate con il Senegal il 9 giugno. Prima di questi risultati, i Falchi Verdi avevano incassato sconfitte contro Ecuador (2-1), Serbia (2-1) e subito un pesante 4-0 dall'Egitto a marzo. Complessivamente, nelle ultime cinque gare, la squadra saudita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

L'Uruguay mostra una continuità maggiore: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Le due uscite più recenti sono stati pareggi senza gol contro Algeria e 1-1 contro l'Inghilterra a marzo 2026. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è il pesante 5-1 subito dagli USA a novembre 2025, risultato che appare isolato rispetto al rendimento complessivo. La Celeste ha segnato 3 reti e ne ha concesse 6 in questo arco di tempo, con la fase difensiva che è apparsa più solida nelle ultime uscite.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale alla Coppa del Mondo 2018, quando l'Uruguay si impose 1-0 sull'Arabia Saudita nella fase a gironi. In precedenza, le due squadre si erano affrontate in un'amichevole nell'ottobre 2014, terminata 1-1 con l'Arabia Saudita in casa, e in un'altra amichevole nel marzo 2002, vinta dai sauditi per 3-2. Nei tre precedenti complessivi, Uruguay e Arabia Saudita contano una vittoria ciascuna, con un pareggio.

Classifica





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