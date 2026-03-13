Dove vedere Altamura-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I pugliesi, invece, hanno 40 punti in classifica e vogliono difendere la propria posizione all’interno della griglia playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Altamura-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Altamura-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Altamura-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Altamura-Catania: ora di inizio
La gara fra Altamura e Catania, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Tonino D’Angelo, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Altamura
ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Zazza, Silletti, Nicolao; Mbaye, Doumbia, Dipinto, Florio, Falasca; Millico, Rosafio. All. Mangia.
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D'Ausilio; Lunetta. All. Toscano.