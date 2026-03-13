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Dove vedere Altamura-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Altamura e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Sfida ad Altamura per il Catania di Mimmo Toscano nella giornata numero 32 del girone C di Serie C. I rossazzurri vanno in Puglia a caccia di un successo che possa blindare il secondo posto in classifica, messo in pericolo dal rallentamento delle ultime settimane, che ha definitivamente allontanato Jimenez e compagni dalla lotta per la promozione diretta.

I pugliesi, invece, hanno 40 punti in classifica e vogliono difendere la propria posizione all’interno della griglia playoff. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Altamura-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Altamura-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

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Team Altamura
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CAT

Sarà possibile seguire Altamura-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Altamura-Catania: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Altamura e Catania, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Tonino D’Angelo, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Altamura

ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Zazza, Silletti, Nicolao; Mbaye, Doumbia, Dipinto, Florio, Falasca; Millico, Rosafio. All. Mangia.

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Allegretto; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D'Ausilio; Lunetta. All. Toscano.

Forma

ALT
-Forma

Goal segnato (subito)
2/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

ALT

Ultime 3 partite

CAT

0

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

1

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
0/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

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