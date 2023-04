Disavventura per Hojlund: multa e auto rimossa a Bergamo

L'attaccante danese aveva parcheggiato l'auto in divieto di sosta sotto la pioggia e nulla ha potuto contro la Municipale, che ha rimosso il mezzo.

Disavventura sotto la pioggia per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dell'Atalanta era uscito a Bergamo e aveva lasciato la sua auto in divieto di sosta.

Notata dalla Polizia Municipale, la vettura è stata multata ed è stato chiamato il carro attrezzi, che l'ha poi rimossa.

Hojlund ha provato a convincere gli agenti a essere clementi, ma niente: l'attaccante ha visto la sua auto andarsene senza di lui, con tanto di multa e di arrabbiatura.

Insomma, la mattinata del centravanti di Gasperini è stata piovosa, movimentata e moderatamente fastidiosa. Se non altro avrà imparato una lezione: parcheggiare in divieto di sosta è l'equivalente nella vita di tutti i giorni del segnare in fuorigioco.