Disastro Elche: è la peggior squadra dei top 5 campionati europei

La squadra spagnola potrebbe essere la prima ad avere l'aritmetica certezza di retrocedere nei primi 5 campionati europei coronando una stagione dura.

La stagione 2022-2023 sta volgendo al termine e inizia a essere tempo di bilanci: se ci sono squadre che hanno stupito e che sono a un passo dal sogno (su tutte il Napoli), ce ne sono alcune che stanno deludendo.

È il caso dell'Elche, che a oggi è la peggior squadra nei 5 principali campionati europei e che già questo settimana rischia di retrocedere aritmeticamente in Segunda Division.

La squadra biancoverde ha raccolto davvero poco nella Liga: la miseria di 13 punti, frutto di 7 pareggi e solo due vittorie, contro contro Villarreal e Mallorca. Entrambe sono arrivate nel 2023, questo vuol dire che il primo successo è arrivato solo alla ventesima giornata.

Non solo: l'Elche ha segnato soltanto 20 goal, subendone ben 62.

In Rosa la squadra ha Lucas Boyé, vecchia conoscenza della Serie A, passato da Torino, e fino a gennaio ha avuto anche el Flaco Javier Pastore, che però è sceso in campo una sola volta in campionato, venendo poi ceduto al Qatar SC.

Insomma, la stagione dell'Elche è drammatica e potrebbe concludersi già questo fine settimana: se perdesse anche sul campo del Rayo Vallecano, o se pareggiasse e contestualmente il Cadiz o il Getafe vincessero, retrocederebbe aritmeticamente.

Insomma, le chances di permanenza nella Liga sono meno dell'1%: meglio pianificare già la prossima stagione, per puntare a una promozione immediata.