DIRETTA: Viterbese-Monza LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Viterbese ospita il Monza nel ritorno della finale di Coppa della Serie C, si parte dal 2-1 per la squadra di Brocchi nella gara d'andata giocata in casa.

La squadra che alzerà al cielo la avrà accesso diretto alla fase finale nazionale dei playoff che quindi potrebbero subire un'importante variazione.

In caso di vittoria del Monza, già qualificato grazie al quinto posto in campionato, accederebbe ai playoff anche l'undicesima classificata ovvero la Ternana.

Un eventuale successo della Viterbese invece non cambierebbe nulla in chiave playoff dato che i laziali al momento non sono già qualificati.