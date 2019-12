DIRETTA: Sorteggio Champions League LIVE!

Il sorteggio degli ottavi di sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 471 e 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Prevista anche la trasmissione in chiaro su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre).

Sarà possibile seguire l'evento in su Sky Go (riservato agli abbonati Sky) e Mediaset Play nella sezione riguardante le dirette. In alternativa c'è anche lo streaming in lingua originale sul sito dell'UEFA.