DIRETTA: secondo turno playoff Serie C LIVE

Appassionati di calcio, ed in particolare di Serie C, benvenuti alla diretta testuale del secondo turno di playoff di Serie C . In programma oggi ben sei gare , si inizierà dalle 17.30 in poi. Ricordiamo che si tratta ancora della fase dei playoff relativa ai gironi, con due partite per ogni girone. Tutte le partite di oggi si disputeranno in gara unica.