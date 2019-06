DIRETTA: Presentazione Sarri Juventus LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Benvenuti alla diretta testuale della presentazione di, come nuovo allenatore della. Dopo aver toccato con mano ieri sera per la prima volta gli ambienti della Continassa, oggi l'ex allenatore del risponderà a tutte le domande dalle ore 11 in poi. Come successo per Cristiano Ronaldo, la conferenza avrà luogo nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dello Stadium.