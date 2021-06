Le due semifinali d'andata dei playoff di Serie C, Albinoleffe-Alessandria e Padova-Avellino, saranno visibili in diretta tv su Eleven Sports, che anche per questa stagione detiene i diritti della terza serie italiana. Sarà possibile scaricare l'app su una moderna smart tv dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Le partite si potranno vedere anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports, sempre mediante un abbonamento, accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda Albinoleffe-Alessandria, sarà possibile assistere al match in diretta tv anche su Sky Sport, al canale 251 del satellite: la gara sarà visibile mediante il servizio Primafila e dunque in pay per view, dopo aver acquistato l'evento.

Padova-Avellino, invece, sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport, ai canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre. Sarà possibile seguire in diretta streaming il match dell'Euganeo sul sito di Rai Sport.