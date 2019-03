DIRETTA: Napoli-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

Occhi puntati sul 'San Paolo' dove stasera si gioca Napoli-Juventus, scontro tra la seconda e la prima della Serie A seppure separate fino al fischio d'inizio della gara da ben 13 punti.

Una vittoria bianconera, ovviamente, chiuderebbe definitivamente i giochi in chiave Scudetto e certificherebbe l'assoluto dominio della Juventus in campionato dove quest'anno non ha ancora perso una partita (22 vittorie e solo 3 pareggi).

Il Napoli però non subisce goal da ben 5 partite di fila e in questa stagione, a sua volta, non ha mai perso al 'San Paolo' neppure in Champions League contro PSG e Liverpool.

Ecco perché, nonostante l'ampio distacco in classifica, la sfida tra Napoli e Juventus si annuncia molto interessante.

Già all'andata d'altronde la squadra di Ancelotti aveva messo in difficoltà la Juventus, che poi ha vinto in rimonta per 3-1 grazie alla doppietta di Mandzukic e al goal di Bonucci.