DIRETTA: Inter-Sampdoria LIVE! Prepartita e formazioni

INTER-SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Conte dovrebbe disegnare la compagine nerazzurra con un 3-4-1-2. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con l'assenza per infortunio di Vecino, Sensi e Brozovic, mentre sono recuperati D'Ambrosio e Godin. Davanti a capitan Handanovic, la linea difensiva sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana Gagliardini è in vantaggio su Borja Valero, con Barella al suo fianco. Eriksen giostrerà da trequartista come a , Candreva e Young agiranno sulle due corsie laterali. In attacco toccherà al solito duo offensivo composto da Lautaro Martínez e Romelu Lukaku.

Probabile 3-5-1-1 per Claudio Ranieri che al Meazza dovrà fare a meno di Quagliarella, out per una botta alla coscia, al suo posto Ramirez potrebbe piazzarsi alle spalle di Gabbiadini. A centrocampo Depaoli e Murru agiranno sulle due fasce, mentre Ekdal, Vieira e Linetty dovrebbero giostrare in mezzo. In difesa il terzetto formato da Tonelli, Yoshida e Colley.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore: Conte

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez; Gabbiadini. Allenatore: Ranieri