DIRETTA: Atletico Madrid-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

La della di Maurizio Sarri inizia al 'Wanda Metropolitano' di Madrid dove i bianconeri affrontano l'Atletico per la prima giornata del Gruppo D.

Qualche mese fa la sfida tra le due squadre valeva invece per gli ottavi di Champions League e, dopo il 2-0 casalingo dell' , la Juventus aveva ribaltato tutto grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo.

I precedenti per il resto però non sorridono troppo ai bianconeri che hanno perso anche l'altro precedente giocato a Madrid contro l'Atletico e in due partite non hanno mai segnato neppure un goal.

La sfida nella sfida al 'Wanda Metropolitano' sarà quella tutta portoghese tra Cristiano Ronaldo e Joao Felix, quest'ultimo visto da molti in e non solo proprio come il possibile erede di CR7.