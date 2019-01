DIRETTA: Napoli-Sassuolo LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Napoli affronta il Sassuolo in gara unica per gli ottavi di Coppa Italia, la vincente di questa sfida troverà il Milan ai quarti di finale.

Il Napoli ospita il Sassuolo al 'San Paolo' nella gara unica valida per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente di questa sfida ai quarti di finale affronterà il Milan, che ieri ha battuto la Sampdoria ai tempi supplementari.

Per il Napoli si tratta del debutto in questa edizione della Coppa Italia mentre il Sassuolo è arrivato fin qui dopo aver eliminato Ternana e Catania.

NAPOLI-SASSUOLO: CURIOSITÀ

Prima sfida di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo. Considerando tutte le competizioni, i neroverdi hanno ottenuto solo un successo negli 11 precedenti contro i partenopei (4N, 6P), in casa nell’agosto 2015.

Il Napoli è imbattuto in casa contro il Sassuolo in tutte le competizioni: quattro successi e due pareggi per i partenopei; gli azzurri non hanno mai subito più di un goal a partita contro i neroverdi al San Paolo.

Il Napoli non pareggia in Coppa Italia da marzo del 2015, da allora per i partenopei cinque vittorie e quattro sconfitte.

Il Sassuolo ha vinto le ultime due partite in Coppa Italia, i neroverdi non hanno mai inanellato tre successi di fila nel torneo.

Il Sassuolo non ha mai raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia – le tre volte in cui ha giocato gli ottavi di finale del torneo ha infatti sempre perso (2014/15, 2016/17 e 2017/18).

Le ultime 14 reti del Napoli in Coppa Italia sono tutte arrivate su azione.

Escludendo gli autogol, le ultime nove reti del Sassuolo in Coppa Italia sono state messe a segno da otto giocatori differenti (Berardi a quota due).

Arkadiusz Milik, alla ricerca della sua prima rete in Coppa Italia, ha segnato sei goal nelle ultime sei presenze stagionali con il Napoli, dopo che aveva messo a segno solo una rete nelle precedenti otto.

Dries Mertens (101 reti) è a due soli goal dal raggiungere Antonio Vojak (103) al quinto posto dei migliori marcatori all-time della storia del Napoli in tutte le competizioni.

Domenico Berardi ha preso parte attiva a quattro reti nelle ultime tre gare di Coppa Italia (tre gol ed un assist), dopo che era rimasto a secco nelle sue prime cinque nel torneo.

NAPOLI-SASSUOLO: DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai, su Rai 1, a partire dalle ore 20.45 con collegamento alle 20.30. La gara sarà visibile anche in streaming tramite Rai Play.

E' possibile seguire Napoli-Sassuolo in diretta testuale su Goal, dal pre-partita a dopo il fischio finale, a partire dalle ore 19.45.