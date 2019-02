DIRETTA: Lazio-Empoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Lazio apre la ventitreesima giornata di Serie A contro l'Empoli, tra una settimana i biancocelesti saranno impegnati in Europa League.

La ventitreesima giornata di Serie A si apre stasera all'Olimpico di Roma dove la Lazio, che sarà impegnata tra una settimana nei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia, ospita l'Empoli.

I biancocelesti sono reduci dalla sofferta vittoria ottenuta a Frosinone lunedì scorso dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Juventus, mentre l'Empoli nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Chievo e non vince ormai da due mesi.

LAZIO-EMPOLI: CURIOSITÀ

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate contro l’Empoli, parziale in cui ha subito solo due gol (una sconfitta per 1-0 nel novembre 2015).

La Lazio è imbattuta in casa contro l’Empoli in Serie A, grazie a otto vittorie e due pareggi: i toscani non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro trasferte con i biancocelesti.

L’ultima vittoria dell’Empoli in Serie A risale al 9 dicembre scorso contro il Bologna - da allora i toscani hanno raccolto due punti in sette partite, parziale in cui hanno incassato ben 18 reti (2.6 di media a incontro).

LAZIO-EMPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Empoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La gara inoltre sarà come sempre visibile in streaming per tutti gli abbonati tramite Sky Go su smartphone, tablet e pc.

Infine chi non possiede alcun abbonamento o non potrà vedere la garà avrà comunque la possibilità di seguire le fasi di Lazio-Empoli in diretta testuale su Goal per tutta la giornata.