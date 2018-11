DIRETTA: Italia-Portogallo LIVE

Italia a caccia della vittoria per sperare nella qualificazione alla Final Four di Nations League: al Portogallo basterà non perdere per passare.

38' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Cross di Pizzi dalla destra, palla insidiosa ma Florenzi libera di testa con grande tempismo.

37' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Bonucci sfiora il palo! Nella punizione calciata da Jorginho, Bonucci va di testa ma non centra il bersaglio grosso di poco.

36' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Cartellino giallo anche per Mario Rui, dopo un duro fallo su Chiesa. Adesso una ghiotta punizione dalla destra.

35' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Chance per Immobile! Altra occasione per l'attaccante della Lazio, che a tu per tu con Rui Patricio si fa ipnotizzare.

34' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Portogallo praticamente impalpabile. La squadra di Santos non si è mai vista dalle parti di Donnarumma.

32' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Resta a terra Barella dopo un duro intervento di Ruben Neves, l'arbitro lo punisce anche con un cartellino giallo.

30' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - L'Italia continua a giocare bene, a far girare il pallone e a pressare, ma la Nazionale di Mancini si dimostra ancora poco cinica.

28' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Lancio lungo di Bonucci per Insigne, pescato però in posizione irregolare dal guardalinee.

26' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Bruma si porta il pallone sul fondo nel tentativo di saltare Bonucci. Si riparte con un rinvio di Donnarumma.

25' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Biraghi va a terra in area di rigore, reclama un calcio di rigore dopo il contatto di Cancelo ma niente di fatto.

22' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Cross di Insigne pericoloso dalla sinistra, Fonte devia il pallone prima del tiro di Chiesa sul secondo palo.

21' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Buon pallone filtrante di Insigne per Barella, ma il centrocampista del Cagliari non controlla sul vertice destro dell'area.

19' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Un'Italia sorprendente. Altra azione pregevole tra Verratti e Insigne, il pallone arriva al limite per il tiro di Barella, ma la sfera finisce in curva.

18' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Lungo possesso palla dell'Italia, con Jorginho e Verratti costantemente coinvolti nel gioco.

16' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Azione corale ben organizzata dall'Italia. Il pallone arriva a Biraghi sulla sinistra, che guadagna un corner.

14' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Calcio di punizione senza esito per il Portogallo, con un fallo in attacco ai danni di Bonucci.

13' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Il Portogallo sta venendo con più continuità nella metà campo dell'Italia, ma per il momento spadroneggia Chiellini.

11' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Intervento fondamentale di Chiellini! Bruma entra in area e prova il tiro di mancino, il difensore della Juventus arriva in scivolata e blocca il tentativo.

10' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Chiellini ferma Bernardo Silva lanciato sulla destra e fa ripartire l'azione con Bonucci.

9' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Chiusura di Barella su Bruma sulla fascia sinistra. Adesso prova ad uscire la testa il Portogallo.

7' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Bellissima Italia in questo frangente! Prima Immobile sbaglia il pallone per Chiesa, poi Florenzi arriva a rimorchio e tira di destro: diagonale che sfila a due metri dalla porta di Rui Patricio.

5' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Clamorosa chance per l'Italia! Insigne impegna Rui Patricio dai 25 metri, sulla ribattuta Ciro Immobile non riesce a segnare a pochi passi dalla porta.

4' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Bell'atteggiamento della Nazionale di Roberto Mancini, con pressing alto e l'intenzione di fare la partita.

2' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - Azione insistita con Immobile e Chiesa, quest'ultimo tiro in porta ma il pallone viene deviato da Fonte.

1' ITALIA-PORTOGALLO 0-0 - SI COMINCIA! Primo pallone giocato dal Portogallo.

Tutto pronto, Italia e Portogallo si apprestano a vivere il classico e solenne momento degli inni nazionali.

Le due squadre stanno per tornare in campo per il calcio d'inizio; aspettano nel tunnel di San Siro il via libera dell'arbitro.

Italia e Portogallo si riscaldano sul prato verde di San Siro: tra venti minuti il calcio d'inizio del match.

ITALIA-PORTOGALLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

ITALIA-PORTOGALLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Ruben Dias, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma.

14.05 - Occhi puntati su Jorginho e Federico Chiesa, gli unici due ad aver giocato tutte le gare dell'era Mancini: 7 su 7. Saranno titolari anche questa sera.

#Mancini : “Il #Portogallo rimane una grande squadra anche senza Cristiano #Ronaldo . Ci dispiace che domani non ci sia, ma sarà lo stesso una bella partita”. pic.twitter.com/LJdVqEPSuk — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 16 novembre 2018

12.09 - Gli azzurri hanno vinto tutte le quattro sfide disputate a Milano contro il Portogallo – l’ultima con Arrigo Sacchi in panchina nelle qualificazioni per i Mondiali del 1994.

11.58 - L’Italia è imbattuta da 45 partite nella città di Milano (32V, 13N) e ha pareggiato tutte le ultime quattro – l’ultima sconfitta risale al 1925 contro l’Ungheria.

11.50 - La prossima sarà la 58ª gara della nazionale a Milano, eguagliata Roma come città che ha ospitato il maggior numero di match degli azzurri.

11.43 - L’Italia ha vinto 10 degli 11 match casalinghi contro il Portogallo (1N), inclusi sei successi negli ultimi sei confronti.

11.40 - L’Italia ha perso le ultime due sfide contro il Portogallo rimanendo a secco di goal in entrambe, dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti 11 (10V, 1N).

È arrivato il momento della verità per l' Italia , rivitalizzata dallo 0-1 in Polonia che ha permesso di evitare la retrocessione: gli azzurri hanno ancora la possibilità di approdare alla Final Four di Nations League ma dovranno obbligatoriamente battere il Portogallo , per poi sperare in un ulteriore passo falso dei lusitani nell'ultimo incrocio interno contro Lewandowski e compagni.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Italia-Portogallo sarà visibile in esclusiva su Rai 1 a partire dalle ore 20:30, quando partirà il collegamento dallo stadio San Siro di Milano. Ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in streaming su vari dispositivi attraverso l'applicazione RaiPlay.