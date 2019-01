DIRETTA: Genoa-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

Il Milan vuole riacciuffare il quarto posto: per riuscirci servirà battere l'ostico Genoa al 'Ferraris' nel 20esimo turno di Serie A.

In attesa di abbracciare Piatek e salutare Higuain, il Milan torna a giocare in Serie A: avversario della prima giornata di ritorno è il Genoa di Cesare Prandelli, voglioso di fermare i rossoneri per ottenere qualche punto utile in zona salvezza.

In caso di vittoria, il Milan salirebbe a quota 34 punti superando sia Roma che Lazio, issandosi fino al quarto posto che significa accesso alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato della società a inizio stagione.

GENOA-MILAN: DIRETTA TV E STREAMING

Genoa-Milan sarà trasmessa dalla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso l'applicazione dedicata Sky Go.

La diretta testuale della partita sarà a disposizione qui su Goal con il prepartita e tutte le azioni migliori nel corso dei novanta minuti. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.