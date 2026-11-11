Dimarco verso la panchina in Italia-Francia: perché non è più intoccabile con l'Inter e in Nazionale

Ma cosa c'è alla base della probabile esclusione di Federico Dimarco dall'undici titolare di Italia-Francia che peraltro si gioca proprio a San Siro? Una delle motivazioni, come spiegato dal CT nella conferenza della vigilia, è prettamente tattica. Ma non è l'unica.
L'inizio di stagione vissuto da Dimarco con l'Inter infatti non è stato brillante tanto che pure Cristian Chivu gli ha spesso preferito Carlos Augusto sulla corsia mancina nerazzurra. O lo ha sostituito a gara in corso, cosa che di fatto non accadeva quasi mai fino a qualche mese fa.
IL RUOLO NELLA DIFESA A QUATTRO
Partiamo dall'aspetto tattico. Dimarco è un esterno che ama più spingere che occuparsi della fase difensiva. E per questo dà il meglio quando ha maggiore copertura da parte di tre centrali alle sue spalle. Proprio come avviene all'Inter.
Lo stesso Mancini, alla vigilia di Italia-Francia, non ha negato che il 4-3-3 attuale adottato dall'Italia non sia il modulo perfetto per mettere in risalto le qualità dell'interista pur non escludendo ovviamente un suo impiego.
"Dimarco gioca in un modulo diverso, ma sono calciatori che hanno giocato anche in delle difese a quattro e non hanno difficoltà. Si adattano a qualsiasi disposizione tattica" ha dichiarato il CT.
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COSA SUCCEDE ALL'INTER
Come dicevamo sopra anche l'Inter in realtà non stiamo attualmente vedendo lo stesso Federico Dimarco ammirato nella scorsa stagione, quando aveva messo in fila numeri straordinari.
Addirittura diciotto gli assist serviti dall'esterno nerazzurro solo in campionato, a cui vanno aggiunti sette goal. Un exploit forse difficilmente ripetibile. Finora infatti Dimarco ha messo insieme solo due passaggi vincenti senza mai riuscire a segnare nelle prime quattordici presenze tra Serie A e Champions League.
In due delle ultime quattro di campionato, compreso il derby, Dimarco così è addirittura finito in panchina visto che Chivu gli ha preferito Carlos Augusto. Il tutto mentre sta facendo molto discutere anche la trattativa in essere per il rinnovo del contratto di cui ha recentemente parlato Beppe Marotta:
"Per quanto riguarda Federico, che veramente posso considerare un interista doc, nel senso che proprio ce l'ha nel sangue, con lui abbiamo esercitato questa clausola di allungamento di un anno, fino al 2028, concordandola con lui.
Anche se sarebbe unilaterale questo tipo di atteggiamento da parte dell'Inter, siamo d'accordo che nel corso dell'anno avremo modo di allungare il contratto, perché Dimarco ha manifestato l'intenzione di continuare la sua esperienza professionale con la maglia dell'Inter. È la stessa cosa che pensiamo noi e siamo molto felici di questo. Il senso di appartenenza deve prevalere spesso su tanti altri valori".