Diego Armando Maradona è morto: l'omaggio social del calcio

Da Cristiano Ronaldo all'Inter, da Pelé al River Plate: giocatori e club piangono la scomparsa di Diego Armando Maradona, morto a 60 anni.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC (@sscnapoli) November 25, 2020

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Ogni epoca ha avuto un grande numero dieci, poi c'è stato il numero dieci di ogni epoca.



Maradona non è stato solo un grandissimo avversario, è stato il più grande.



Ciao Diego.#FCIM pic.twitter.com/7aIEloNf6W — (@Inter) November 25, 2020

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Per sempre nella storia del calcio.

Riposa in pace, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/xEtNVhLBe9 — ACF (@acffiorentina) November 25, 2020

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

Campione. Idolo di generazioni. Ispirazione eterna di calcio.



Grazie per essere stato a casa nostra, è stato un onore e non ti dimenticheremo.



Ciao Diego! pic.twitter.com/2m757dcJgi — S.S. (@OfficialSSLazio) November 25, 2020

Un onore averti avuto come avversario



Addio Diego, sei stato il più grande pic.twitter.com/jPMth5wvYS — Fc 1909 (@BfcOfficialPage) November 25, 2020

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/n16SGF3KXn — (@ManCity) November 25, 2020

Football has lost one of its greatest icons.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — (@ManUtd) November 25, 2020

A true great of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — FC (@LFC) November 25, 2020

Y todo el pueblo cantó

Marado, Marado

Nació la mano de Dios

Marado, Marado

Sembró alegría en el pueblo

Llenó de gloria este suelo...



Eterno Diego. pic.twitter.com/nYgELaYY2S — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 25, 2020

Gracias por todo Diego, que descanses en paz 🙏🏼 💔 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/oNnjqTvdeI — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 25, 2020

Ci hai fatto esultare, sognare, innamorare. Oggi hai deciso di farci piangere. Addio al più grande di tutti: che la terra ti sia lieve. #CiaoDiego. #Maradona pic.twitter.com/zPojoEZImV — Lega B (@Lega_B) November 25, 2020

Unforgettable.



Farewell, Diego. A legend of our game. pic.twitter.com/iIXGLEf7B1 — England (@England) November 25, 2020

You have always given me emotions and smiles. Nothing will undo what you have done for all those who love football. Rest In Peace eternal legend.❤️🙏🏻 #Maradonahttps://t.co/wp3FoUVYZf pic.twitter.com/qvQv12qEcH — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 25, 2020

A sad day for the football world. One of the main faces in the history of the game. We will all miss you. 🙏🏽😢 Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/yDgU9cIsVw — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) November 25, 2020

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



AÏE AÏE AÏE F*CKING 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

Quel “Ciao Gabbia” che mi hai rivolto non lo scorderò mai, è stato un onore averti abbracciato, addio al più grande. #Maradona pic.twitter.com/8ZHw01TULj — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) November 25, 2020

Rest in peace, Diego. Football will forever thank you.



Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio. pic.twitter.com/rw34krJ0ZV — AC (@acmilan) November 25, 2020

Hai scritto la storia del calcio... Ciao Diego #DiegoArmandoMaradona pic.twitter.com/7a2f2nGWIG — Francesco Totti (@Totti) November 25, 2020

Eternamente Gracias, llorando por vos. Acompaño a sus familiares y descansa en Paz ...Querido Diego — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) November 25, 2020

Cuando llegaste a Sinaloa ya eras una leyenda.



Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste.



Te amaremos siempre, Jefe. pic.twitter.com/DrdrzHgYy8 — Dorados (@Dorados) November 25, 2020