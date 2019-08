Dembelé di nuovo k.o., fioccano le accuse: "Non rispetta i tempi di riposo"

Grandi polemiche per il nuovo infortunio muscolare riportato da Ousmane Dembelé al Barcellona. L'ex cuoco rivela: "È condizionato da amico e zio".

Il nuovo infortunio rimediato dall'attaccante del Ousmane Dembelé ha suscitato grandi polemiche in . Per il giocatore francese, che il club catalano pagò 105 milioni di euro più 40 milioni di bonus per strapparlo al , si tratta del 6° stop muscolare in 2 anni e anche per questo suoi confronti piovono forti accuse per uno stile di vita che mal si abbinerebbe a un professionista del calcio.

Con DAZN segui La Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ad entrare in tackle sulla vita privata della punta classe 1997 è il suo ex cuoco Mickael Naya, che ai microfoni de 'Le Parisien' ha sottolineato come Dembelé non conduca una vita privata da professionista.

Naya era stato assunto come cuoco personale del giocatore, salvo poi essere licenziato, stessa sorta toccata del resto ad altri tre cuochi avuti dal francese.

L'articolo prosegue qui sotto

"Ousmane è un bravo ragazzo, ma non ha la propria vita fra le sue mani. Vive costantemente con suo zio e il suo migliore amico, che non osano dirgli nulla. La sua è una vita disordinata. Non l'ho mai visto bere alcol, ma non rispetta affatto i tempi di riposo, e attorno a lui non c'è una struttura di alto livello che lo gestisca...".

"Quando sono stato suo cuoco ho cercato di organizzare i pasti in base alle partite in calendario, ai momenti di recupero ed è andato tutto bene! Inoltre, quando è senza i suoi amici, Ousmane è completamente diverso. È curioso, aperto ed educato".

Con Naya chef personale, Dembelé ha vissuto il suo miglior periodo al Barcellona, segnando 7 goal nella e 2 in da agosto a dicembre 2018. L'idillio però è durato poco, con il licenziamento del cuoco in seguito a un problema con l'agente del calciatore. E sono tornati gli infortuni.

L'ultimo dei quali avrebbe fatto infuriare, si dice, anche i suoi compagni di squadra più esperti come Piqué e Suarez, che già l'anno scorso lo avevano criticato pubblicamente.

Secondo la ricostruzione della stampa spagnola, Dembelé ha accusato un problema muscolare durante la gara persa con l' Bilbao, ma convocato dal club per fare un'ecografia il giorno dopo, il francese non si è presentato, preferendo volare a da sua madre. Salvo poi lunedì riportare in allenamento un infortunio serio al bicipite femorale, che lo costringerà a uno stop di 5 settimane.