De Ligt in difficoltà, Sarri lo difende: "Colpa del centrocampo"

Sul secondo goal dell'Atletico Madrid, De Ligt si è lasciato sfuggire Joao Felix. Sarri però lo assolve: "Mancate coperture del centrocampo".

La ha chiuso con una sconfitta l'International Champions Cup: l'Atletico ha trovato la via del goal due volte con Joao Felix, ma la difesa bianconera non è stata certamente irreprensibile. Calcio d'agosto , certo, ma i primi segnali sono da ascoltare per Sarri.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

I tifosi sui social network hanno preso di mira Mattia De Sciglio, colpevole soprattutto sul primo goal. Ma sulla seconda rete c'è stato anche un comportamento approssimativo di De Ligt, che ancora sembra un po' imballato a causa del fisico prestante. Sarri però lo ha assolto pienamente.

"È anche colpa delle mancate coperture del centrocampo. Comunque, è un altro dei dettagli da sistemare".

In effetti Lemar è stato lasciato troppo solo e, soprattutto, libero di effettuare il lancio lungo per Joao Felix, che poi ha insaccato la porta bianconera. Ma ci sarà tempo per calarsi perfettamente nella parte: ancora la stagione ufficiale non è cominciata e queste per De Ligt sono le primissime partite da giocatore della Juventus.