De Laurentiis sull'ipotesi Sarri-Juventus: "Non mi stupirebbe"

De Laurentiis sul possibile approdo di Sarri alla Juventus: "Non mi stupirebbe, sarebbe divertente". Poi svela: "Con Allegri fummo in sintonia...".

Aurelio De Laurentiis la prende con filosofia. Interpellato da 'Sky' sull'eventuale approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della , il presidente del ha detto la sua con la solita vena sarcastica.

"Io non mi sono stupito quando questo è successo con un nostro calciatore - Higuain - Quindi non mi stupirei nemmeno questa volta. Anzi, sarebbe divertente".

Nelle ultime ore il nome di Sarri, ex allenatore del Napoli prima del passaggio al avvenuto la scorsa estate, è salito alla ribalta in ottica . Ma De Laurentiis non fa barricate ed anzi svela un succoso retroscena legato a chi Madama la saluterà al termine del campionato: Massimiliano Allegri.