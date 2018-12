Frank De Boer riparte dall'MLS: è il nuovo allenatore dell'Atlanta United

Dopo i fallimenti con Inter e Crystal Palace, Frank De Boer ha deciso di ripartire dall'MLS: è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atlanta United.

Dopo oltre un anno senza lavoro, Frank De Boer riparte dalla MLS e dalla panchina dell'Atlanta United. L'ex allenatore dell'Inter è stato ufficializzato come nuovo allenatore della franchigia per la prossima stagione.

L'olandese ha firmato un contratto pluriennale, diventando il secondo allenatore nella storia dell'Atlanta, franchigia fondata soltanto nel 2017 e che è reduce dal primo titolo MLS vinto proprio a inizio dicembre.

De Boer succede a Gerardo Martino, l'artefice del trionfo in MLS Cup e uno dei principali personaggi nella storia della franchigia, con un ruolo chiave nella costruzione della squadra che l'olandese erediterà.

Per De Boer si tratta della quarta panchina nella sua storia di allenatore: dopo i successi con l'Ajax sono arrivate le delusioni con Inter e Crystal Palace (senza nemmeno conquistare un punto).

Ora in MLS il 48enne olandese va alla ricerca di rilancio, per poter tornare presto in Europa con un ruolo di primo piano.