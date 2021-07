Danimarca-Inghilterra sarà la seconda semifinale di Euro 2020: ad un passo dalla storia

Da una parte Italia contro Spagna, dall'altra Danimarca contro Inghilterra: il team nordico cerca il secondo titolo, quello britannico il primo.

Italia, Spagna, Danimarca ed Inghilterra. Sono queste le semifinaliste di Euro 2020, le ultime quattro rimaste di un lunghissimo percorso tra qualificazioni, rinvio di un anno del torneo e fase finale. La prima a staccare il pass è stata la Roja, dunque la Nazionale azzurra, quella nordica e infine la squadra britannica.

Proprio quest'ultima cerca la prima gloria negli Europei: mai, infatti, l'Inghilterra ha raggiunto la finale, senza aver dunque avuto la possibilità di provare a conquistare il trofeo. Nel 1992 la sua avversaria, la Danimarca, ebbe invece la meglio da ripescata, con enorme sorpresa del continente e del mondo intero.

Per molti Danimarca contro Inghilterra ha un che di Shakespeare, vista l'ambientazione di Amleto in terra danese. Per la maggior parte è una sfida che vale la finalissima di Euro 2020 contro una tra Italia e Spagna, remake della finalissima di Euro 2012 vinta dalla Roja per 4-0.

A proposito di precedenti, Inghilterra e Danimarca si sono affrontati in gara ufficiale lo scorso ottobre, in un match valido per la Nations League vinta da Kjaer e compagni per 1-0. Nella gara precedente 0-0, mentre il team britannico aveva avuto la meglio nel 2002, ai Mondiali, e nel 2014, in amichevole.

L'Inghilterra è rinata sotto Southgate, riuscito ad arrivare quarto ai Mondiali russi e finalmente a sfruttare l'enorme potenziale che la squadra dei Tre Leoni ha da decenni, ma che ha portato di fatto ad un solo Mondiale conquistato e come detto zero Europei. La prova di forza contro l'Ucraina, negli ottavi, regala però sensazioni positive ai britannici.

La Danimarca da canto suo viene giudicata come massima sorpresa del torneo, ma in realtà già prima della fase finale era indicata come possibile outsider vista la mole di reti segnata nelle qualificazioni, confermata con dieci goal contro Russia, Galles e Repubblica Ceca.

Tra le squadre rimaste, la Spagna è quella ad aver vinto più titoli, due, mentre Italia e Danimarca seguono con un successo a testa. A zero l'Inghilterra, ma con la possibilità di giocare sia la semifinale, che l'eventuale finale, in casa, spinta dal proprio pubblico. L'impresa, ora, sarà batterla.

Detto della finale vinta nel 1992, per la Danimarca si tratta della terza semifinale dopo quella del 1984, quando Elkjær Larsen e Laudrup caddero contro la Spagna nella lotteria dei rigori, quest'ultima poi battuta della Francia nell'ultimo atto del torneo.

Anche per l'Inghilterra si tratta della terza semifinale nella propria storia: si è fermata in tale fase del torneo per due volte, nel 1968 per mano della Jugoslavia (ma terza nell'allora presente finale per il bronzo) e dunque nel 1996 contro la Germania, poi Campione. Allora fu Southgate a sbagliare il rigore decisivo. Corsi e ricorsi. Ora ha la possibilità di cambiare la storia. Quella che la Danimarca vuole di nuovo stravolgere.