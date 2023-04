Da Zlatan a Zava: Ted Lasso può contare sull’alter ego di Ibrahimovic

Ispirato al campione del Milan, è uno dei nuovi protagonisti della fortunata serie che racconta le vicende di Ted Lasso.

Si chiama Ted Lasso e, sebbene sia un personaggio di fantasia, negli ultimi tre anni è diventato uno degli allenatori più amati al mondo.

E’ il protagonista assoluto della serie comedy di 'Apple TV+' che dal 2020 in poi, ovvero fin dalla sua prima stagione, ha attirato sempre più appassionati.

La storia è quello di un ottimo allenatore di college di football americano, che viene inaspettatamente chiamato alla guida dell’AFC Richmond, una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere in Premier League. La cosa lo coglie di sorpresa, ma decide di accettare la sfida pur senza sapere assolutamente nulla di calcio.

Quello che non immagina è che in realtà chi l’ha ingaggiato, ovvero Rebecca Welton, è l’ex moglie del precedente proprietario della della squadra, odia il Richmond con tutte le sue forze e per questo ha scelto un allenatore che ritiene possa far sprofondare la squadra.

Ted, applicandosi, riesce a sorprendere tutti e tra retrocessioni e promozioni nella terza stagione si ritrova a poter contare su Zava. Non è un giocatore qualunque, ma è uno dei più forti in assoluto e, sebbene sia l’oggetto del desiderio di tante squadre, decide di legarsi proprio al Richmond. Altra particolarità? Somiglia incredibilmente a Zlatan Ibrahimovic.

Il personaggio è liberamente ispirato al fuoriclasse svedese del Milan. Una cosa che si avverte sia dal punto di vista fisico che da quello degli atteggiamenti (portati ovviamente all’eccesso).

“Quando mi è stato affidato il ruolo - ha spiegato Maximilian Osinski, ovvero l’attore che interpreta Zava a ‘GQ’ - me lo hanno descritto come un mix tra Ibrahimovic e Cantona. Non doveva essere un antagonista, ma un agitatore. Mi sono tuffato nelle interviste di Ibrahimovic ed ho letto il suo libro ‘I Am Football’, che è stato fantastico”.

Zava, nella terza stagione di Ted Lasso, sceglie il Richmond per dimostrare a tutti di essere il migliore al mondo e, nel corso della serie, regala ‘perle’ degne del vero Zlatan.