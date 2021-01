Crotone-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Dzeko e Veretout

Fonseca lascia in panchina Dzeko, non al meglio, al suo posto Borja Mayoral. Turno di riposo anche per Veretout e Pellegrini, gioca Carles Perez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral

Dopo il successo di misura contro la , la di Fonseca (non presente per la seconda sfida dell'anno causa gastroenterite) è di scena a , per continuare a dare battaglia a e e sognare così lo Scudetto, oltre al classico posto in . Calabresi ultimi in classifica, ma a soli due punti dal quartultimo posto.

Il Crotone scende in campo con il 3-5-2, con il capitano Cordaz tra i pali, linea difensiva a tre con Magallan, Golemic e Cuomo. In mediana Pedro Pereira e Reca agiranno sulle fasce con Zanellato play ed Eduardo e Molina mezzale. Simy e Messias in attacco. Piccola curiosità a margine: i calabresi non hanno mai segnato un gol nei quattro incontri disputati contro i romani.

La Roma risponde con il 3-4-2-1 con Diego Lopez in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, a centrocampo coppia di centrali formata da Villar e Cristante con Karsdrop e Peres esterni. In panchina Pellegrini. Mkhitaryan e Peres sulla trequarti a supporto di Borja Mayoral con Dzeko inizialmente in panchina per via del risentimento muscolare accusato alla vigilia. I giallorossi cercheranno una partenza super: nel corso dei primi tempi hanno segnato più di tutti in A, ben 19 reti.